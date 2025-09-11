"Absolutnie przerażające". Wielkie zniszczenia w zaledwie kilkanaście minut

Skutki nawałnicy w gminie Źródło: ENEX

Załamanie pogody nastąpiło w poniedziałek 8 września około godziny 19. Nawałnica była wyjątkowo intensywna i przyniosła silne opady deszczu oraz porywisty wiatr o prędkości przekraczającej 100 km/h.

- To było 10-15 minut - absolutnie przerażające (...). Powstało wiele szkód, całkiem sporo - opisują mieszkańcy gminy Callosa de Sugura położonej w prowincji Alicante na południu Hiszpanii.

Zerwane dachy, zniszczone centrum sportu

Wichura doprowadziła między innymi do przewrócenia się wieży z oświetleniem przy lokalnym centrum sportu. W efekcie zniszczone zostało ogrodzenie oraz mur przy boisku piłkarskim. Uszkodzeniu uległa również część dachu, a porywisty wiatr łamał gałęzie. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, ale miejscowe władze - z powodu niebezpiecznych warunków - czasowo zamknęły parki oraz boiska w około 30 miejscowościach.

Skutki nawałnicy odczuli także między innymi mieszkańcy miasta Orihuela, którzy w poniedziałek zmagali się z brakiem dostępu do energii elektrycznej.