Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Absolutnie przerażające". Wielkie zniszczenia w zaledwie kilkanaście minut

Skutki nawałnicy w gminie Callosa de Segura na południu Hiszpanii
Skutki nawałnicy w gminie
Źródło: ENEX
Mieszkańcy gminy Callosa de Segura na południu Hiszpanii doświadczyli poważnego załamania pogody. Region nawiedziła nawałnica, która w kilkanaście minut dokonała poważnych zniszczeń.

Załamanie pogody nastąpiło w poniedziałek 8 września około godziny 19. Nawałnica była wyjątkowo intensywna i przyniosła silne opady deszczu oraz porywisty wiatr o prędkości przekraczającej 100 km/h.

- To było 10-15 minut - absolutnie przerażające (...). Powstało wiele szkód, całkiem sporo - opisują mieszkańcy gminy Callosa de Sugura położonej w prowincji Alicante na południu Hiszpanii.

Zerwane dachy, zniszczone centrum sportu

Wichura doprowadziła między innymi do przewrócenia się wieży z oświetleniem przy lokalnym centrum sportu. W efekcie zniszczone zostało ogrodzenie oraz mur przy boisku piłkarskim. Uszkodzeniu uległa również część dachu, a porywisty wiatr łamał gałęzie. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, ale miejscowe władze - z powodu niebezpiecznych warunków - czasowo zamknęły parki oraz boiska w około 30 miejscowościach.

Skutki nawałnicy odczuli także między innymi mieszkańcy miasta Orihuela, którzy w poniedziałek zmagali się z brakiem dostępu do energii elektrycznej.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: ENEX, informacion.es

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
Czytaj także:
Powódź na Bali
Dramat na rajskiej wyspie. Rośnie liczba zabitych
Świat
Ulewy
Ulewy, silny wiatr, burze. Kilka regionów z alarmami IMGW
Polska
Wodowskaz
Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?
Polska
Fragment ściany zawalonego kościoła w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)
Zjada nam plaże. Dlaczego?
Agnieszka Stradecka
Zrzut ekranu 2025-09-11 o 07
Leje. Miejscami spadło dwa razy więcej deszczu niż w całym wrześniu
Polska
Deszcz
Deszcz, do 23 stopni i niekorzystny biomet
Prognoza
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
Ciekawostki
Zalana ulica
Deszczowy front przemierzy kraj. Pogoda na jutro
Prognoza
Łazik Perseverance bada krater Jezero na Marsie
Życie na Marsie? Znaleziono "jeden z najlepszych dotychczas dowodów"
Nauka
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
1,6 miliona osób zagrożonych powodzią
Świat
majorka
Wiało tak, że oderwało balustradę
Świat
Deszcz, deszczowa aura
Nadciągają ulewy. Co przyniesie weekend?
Prognoza
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Podejrzewano, że to statek obcych. Teraz wytwarza warkocz
Nauka
Ocean Atlantycki (okolice Portoryko)
Zaskakująca cisza na Atlantyku
Świat
Koala - zdjęcie poglądowe
Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem
Świat
Powódź na indonezyjskiej wyspie Bali
Powódź na wyspie Bali. Służby informują o ofiarach
Świat
Krem (zdjęcie poglądowe)
Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów
Nauka
Pogodna aura w Sopocie
Aura w wielu miejscach dopisze
Prognoza
Foka
"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"
Świat
Ostrzeżenia przed burzami
Gdzie jest burza? Tu nadal grzmi
Polska
Kałuża
Nocą czekają nas lokalne opady i mgły
Prognoza
Lato, chmury, burza, gorąco
IMGW ostrzega tę część kraju
Prognoza
Sygnał GRB 250702B
Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku
Nauka
Podtopienia wywołane przez ulewy w zachodnich Niemczech
Ulewy u naszych sąsiadów podtopiły miasta
Świat
Deszczowo
Zbliża się załamanie pogody. Kiedy przyjdzie?
Polska
Mgła, jesień
Prognoza na jesień i zimę. Czego się spodziewać
Prognoza
Luksemburg
Woda porywała auta i zalewała ulice
Świat
Hiszpania
Załamanie pogody w Hiszpanii. Wiatr wyrywał drzewa
Anna Bruszewska
Dzik
Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie
Ciekawostki
Intensywny deszcz, ulewy
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica