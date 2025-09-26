Gody rekinów. Wyjątkowe nagranie

cnn rekiny

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gody rekinów brodatych zostały sfilmowane przez Hugo Lassauce'a, biologa morskiego z University of the Sunshine Coast w Australii. Na nagraniu widzimy, jak dwa samce walczą o względy samicy.

- Przypadkiem natknąłem się na te dwa samce chwytające samicę pyskiem za płetwy - powiedział Hugo Lassauce. Dodał, że rekiny nagrał 12 lipca 2024 roku. Jak podkreśla autor wideo, to pierwsze w historii udokumentowane gody tego zagrożonego wyginięciem gatunku w naturalnym środowisku. - Nikt do tej pory nie widział tego aktu godowego - aż do teraz - powiedział. Jak podaje CNN, rekiny miały długości około 2,3 metra i zostały zauważone na dnie morza. Badacze o swoim odkryciu napisali w artykule opublikowanym w czwartek w czasopiśmie "Journal of Ethology".

Gatunek zagrożony wyginięciem

Rekin brodaty, zwany też rekinem lamparcim (Stegostoma tigrinum), występuje w Oceanie Indyjskim i zachodniej części Oceanu Spokojnego. Z danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) wynika, że populacja tego gatunku maleje, stąd zagrożenie wyginięciem. Zachowania tych rekinów obserwowano do tej pory w niewoli, niewiele więc wiedziano o tym, jak rozmnażają się na wolności.

Jak powiedział Hugo Lassauce, uchwycone na nagraniu gody to wynik szerszych badań nad zachowaniami rozrodczymi rekinów lamparcich. Zebrane materiały będą stanowić podstawę bieżących działań na rzecz ochrony tego gatunku.

- Ta konkretna obserwacja dostarcza kluczowych informacji na temat zachowań reprodukcyjnych tego gatunku - podkreślił Lassauce.

Gody rekinów Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved