Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"

W sobotę rano na autostradzie numer 4 w okolicach Lahti panowały trudne warunki. Droga była śliska na odcinku wielu kilometrów, a sytuację pogarszała gęsta mgła znad okolicznych jezior, znacznie ograniczająca widzialność - przekazała miejscowa policja.

Takie warunki przyczyniły się do ogromnego karambolu w okolicach Lahti. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt pojazdów, w tym radiowozy policyjne - podały lokalne media. Cytowały one uczestników zdarzenia, którzy opowiadali, że warunki na drodze nagle znacznie się pogorszyły. Pojawiła się gęsta mgła, która ograniczyła widzialność do kilkudziesięciu, miejscami kilkunastu metrów. Z powodu oszronionej nawierzchni droga hamowania wydłużyła się do ponad 100 metrów, a większość kierowców miała letnie opony.

- Nagle pojawiła się ta szalona mgła, nic nie widziałem. Po chwili samochody zaczęły się zderzać - relacjonował w rozmowie z telewizją YLE Repe Suonpaa, jeden z uczestników zdarzenia.

Policja podała, że w wyniku karambolu ucierpiało 10 osób, w tym dwie poważnie.

Przez wiele godzin droga była wyłączona z użytku, ale służby usunęły uszkodzone pojazdy i w godzinach popołudniowych ruch został już przywrócony.

