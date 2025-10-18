Logo TVN24
Redakcja poleca:

Świat

Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"

|
lahti wypadek mapa
Finlandia. Gęsta mgła znad jezior przyczyniła się do karambolu
Źródło: PAP/EPA/KIMMO BRANDT
Na głównej fińskiej autostradzie doszło do ogromnego karambolu, w którym zderzyło się kilkadziesiąt pojazdów. Do zdarzenia przyczyniły się trudne warunki pogodowe - śliska nawierzchnia i gęsta mgła. Są osoby ranne.

W sobotę rano na autostradzie numer 4 w okolicach Lahti panowały trudne warunki. Droga była śliska na odcinku wielu kilometrów, a sytuację pogarszała gęsta mgła znad okolicznych jezior, znacznie ograniczająca widzialność - przekazała miejscowa policja.

Ogromny karambol na autostradzie w Finlandii

Takie warunki przyczyniły się do ogromnego karambolu w okolicach Lahti. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt pojazdów, w tym radiowozy policyjne - podały lokalne media. Cytowały one uczestników zdarzenia, którzy opowiadali, że warunki na drodze nagle znacznie się pogorszyły. Pojawiła się gęsta mgła, która ograniczyła widzialność do kilkudziesięciu, miejscami kilkunastu metrów. Z powodu oszronionej nawierzchni droga hamowania wydłużyła się do ponad 100 metrów, a większość kierowców miała letnie opony.

- Nagle pojawiła się ta szalona mgła, nic nie widziałem. Po chwili samochody zaczęły się zderzać - relacjonował w rozmowie z telewizją YLE Repe Suonpaa, jeden z uczestników zdarzenia.

Policja podała, że w wyniku karambolu ucierpiało 10 osób, w tym dwie poważnie.

Przez wiele godzin droga była wyłączona z użytku, ale służby usunęły uszkodzone pojazdy i w godzinach popołudniowych ruch został już przywrócony.

Ośnieżone stoki, oblodzenia. Warunki są trudne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ośnieżone stoki, oblodzenia. Warunki są trudne

Polska
W sobotę rano w Finlandii było bardzo mgliście
W sobotę rano w Finlandii było bardzo mgliście
Źródło: PAP/EPA/KIMMO BRANDT

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, YLE

Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google, facebook.com/Iltalehti.fi

TAGI:
Finlandiakolizjamgła
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
