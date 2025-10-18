Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"

W sobotę rano na autostradzie numer 4 w okolicach Lahti panowały trudne warunki. Droga była śliska na odcinku wielu kilometrów, a sytuację pogarszała gęsta mgła znad okolicznych jezior, znacznie ograniczająca widzialność - przekazała miejscowa policja.
Ogromny karambol na autostradzie w Finlandii
Takie warunki przyczyniły się do ogromnego karambolu w okolicach Lahti. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt pojazdów, w tym radiowozy policyjne - podały lokalne media. Cytowały one uczestników zdarzenia, którzy opowiadali, że warunki na drodze nagle znacznie się pogorszyły. Pojawiła się gęsta mgła, która ograniczyła widzialność do kilkudziesięciu, miejscami kilkunastu metrów. Z powodu oszronionej nawierzchni droga hamowania wydłużyła się do ponad 100 metrów, a większość kierowców miała letnie opony.
Liukas tie aiheutti lähes 50 auton onnettomuuden moottoritiellä Lahdessa lauantaiaamuna. Paikalla olleen Iltalehden...Posted by Iltalehti on Saturday, October 18, 2025
- Nagle pojawiła się ta szalona mgła, nic nie widziałem. Po chwili samochody zaczęły się zderzać - relacjonował w rozmowie z telewizją YLE Repe Suonpaa, jeden z uczestników zdarzenia.
Policja podała, że w wyniku karambolu ucierpiało 10 osób, w tym dwie poważnie.
Przez wiele godzin droga była wyłączona z użytku, ale służby usunęły uszkodzone pojazdy i w godzinach popołudniowych ruch został już przywrócony.
Autorka/Autor: Krzysztof Posytek
Źródło: PAP, YLE
Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google, facebook.com/Iltalehti.fi