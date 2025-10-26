Erupcja wulkanu kilkadziesiąt kilometrów od stolicy

Erupcja wulkanu Taal na Filipinach Źródło: PHIVOLCS-DOST/Reuters

Jak poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS), wulkan Taal wyrzucił popiół i parę wodną na wysokość dwóch kilometrów po serii niewielkich erupcji w niedzielę.

Erupcja wulkanu Taal na Filipinach

Na nagraniu poklatkowym wykonanym przez PHIVOLCS widać dwie krótkie, niewielkie erupcje freatomagmowe (spowodowane zetknięciem magmy z wodą) z krateru wulkanu krótko po północy w niedzielę. Kolejna erupcja została również zarejestrowana rano czasu lokalnego.

Erupcja wulkanu Taal Źródło: PHIVOLCS-DOST/Reuters

Według wulkanologów erupcja freatomagmowa ma miejsce, gdy magma wchodzi w bezpośredni kontakt z wodą wewnątrz krateru wulkanu, wywołując reakcję wybuchową, w wyniku której wydziela się gaz, para, popiół, a czasem fragmenty materiałów wulkanicznych.

Alarm dla wulkanu Taal, położonego około 70 kilometrów na południe od Manili, pozostaje na pierwszym poziomie w pięciostopniowej skali - to oznacza niski poziom aktywności. Eksperci apelują jednak, aby nie wchodzić na teren wyspy, a zwłaszcza w rejon głównego krateru i szczeliny Daang Kastila.