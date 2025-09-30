Logo TVN24
Świat

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin

Trzęsienie ziemi
Trzęsienie ziemi w Chinach. Nagrania z kamer monitoringu
Źródło: Reuters
Filipiny nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9 - podała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS). Filipińskie służby wydały zalecenia dla mieszkańców, by nie zbliżali się do plaż.

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że we wtorek po godzinie 22 lokalnego czasu (w Polsce było po godzinie 16) u wybrzeży Filipin doszło do silnego trzęsienia ziemi. Jego magnituda wyniosła 6,9.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin

Wstrząsy odnotowano około 11 kilometrów na południowy wschód od miasta Calape w prowincji Bohol, na głębokości około 10 kilometrów.

Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) również oceniło magnitudę trzęsienia ziemi na 6,9.

Jak podał Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS), spodziewane są zniszczenia oraz wstrząsy wtórne. Eksperci zalecają nie zbliżać się do plaż oraz pozostać w głębi lądu.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin
Źródło: USGS

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: USGS, EMSC, Rappler, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

