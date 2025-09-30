Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że we wtorek po godzinie 22 lokalnego czasu (w Polsce było po godzinie 16) u wybrzeży Filipin doszło do silnego trzęsienia ziemi. Jego magnituda wyniosła 6,9.
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin
Wstrząsy odnotowano około 11 kilometrów na południowy wschód od miasta Calape w prowincji Bohol, na głębokości około 10 kilometrów.
Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) również oceniło magnitudę trzęsienia ziemi na 6,9.
Jak podał Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS), spodziewane są zniszczenia oraz wstrząsy wtórne. Eksperci zalecają nie zbliżać się do plaż oraz pozostać w głębi lądu.
