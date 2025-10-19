Drzewo zmiażdżyło dom. Nie żyje rodzina

Ewakuacja w miecie Roxas na Filipinach Źródło: Reuters/Philippine Coast Guard

Jak podała filipińska agencja meteorologiczna PAGASA, burza tropikalna Fengshen, lokalnie nazywana Ramil, uderzyła w niedzielę w prowincję Sorsogon w centrum kraju. Żywioł niósł ze sobą porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę oraz ulewne opady deszczu.

Lokalne media poinformowały, że w uderzeniu burzy zginęła pięcioosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci. Do tragedii doszło w pobliżu miasta Pitogo, 153 kilometrów na południowy wschód od stolicy kraju, Manili. O świcie przewrócone przez wiatr drzewo runęło na dom, w którym znajdowała się rodzina.

⚠️ ULAT NG INSIDENTE | PAGKABUWAL NG PUNO NG BULI SA BRGY. CAWAYANIN, PITOGO, QUEZON 📅 Oktubre 19, 2025 | 5:30 AM Ang... Posted by Mdrrmo Pitogo on Saturday, October 18, 2025 Rozwiń

Wzburzone morze, woda na ulicach

Portal Rappler podał, że władze wielu prowincji zdecydowały się na przeprowadzenie prewencyjnych ewakuacji ludności zamieszkującej nisko położone tereny. W regionie Albay domy opuściło ponad 11 tysięcy rodzin, ewakuacje przeprowadzono także na terenie prowincji Wschodnie Visayas.

Urzędnicy wezwali mieszkańców obszarów zagrożonych powodzią i społeczności nadbrzeżne do przygotowania się do dalszych ewakuacji. Rybakom i kapitanom małych jednostek zalecono pozostanie na lądzie ze względu na wzburzone morze.

Ewakuowani zostali również mieszkańcy miasta Roxas w prowincji Capiz, gdzie intensywnie padało już w nocy z soboty na niedzielę. Służby docierały do ludzi na pontonach - drogi zostały błyskawicznie zalane, wody było miejscami po pas. Burmistrz miasta Ronnie Dadivas opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z akcji ratunkowej. Jak przekazał, zajęcia szkolne w mieście będą odwołane co najmniej do środy.

Ongoing Rescue Operation Posted by Ronnie Dadivas on Saturday, October 18, 2025 Rozwiń