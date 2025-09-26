Filipiny. Jeden kataklizm za drugim. Ofiary śmiertelne

Burza tropikalna Bualoi natarła w nocy z czwartku na piątek na okolice San Policarpo w prowincji Samar Wschodni na Filipinach. Żywioł przyniósł opady deszczu oraz wiatr o prędkości 110 km/h i doprowadził do przerw w dostawie prądu, licznych podtopień oraz osuwisk ziemi. Zginęły co najmniej cztery osoby, a ponad 400 tysięcy zostało ewakuowanych.
Bualoi pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak Filipiny nawiedził jeden z najsilniejszych tajfunów ostatnich lat - Ragasa. Cyklon tropikalny uderzył w północne regiony kraju i spowodował śmierć co najmniej 11 osób.
Setki tysięcy poszkodowanych rodzin
Przedstawiciele obrony cywilnej w regionie Bicol na południu wyspy Luzon poinformowali, że zginęły cztery osoby. Na jedną spadło wyrwane z korzeniami drzewo, dwie poniosły śmierć przygniecione przez spadające fragmenty budynków, a jedna osoba została trafiona piorunem. W stolicy kraju Manili ogłoszono w piątek prewencyjną ewakuację.
Agencja rządowa ds. zarządzania kryzysowego (NDRRMC) poinformowała w piątek, że z powodu trzech cyklonów, które w ostatnim czasie nawiedziły Filipiny, ucierpiało ponad 300 tysięcy rodzin. NDRRMC podała też, że uszkodzonych zostało ponad 3,8 tys. domów, w tym ok. 2,7 tys. w regionie Dolina Cagayan w północno-wschodniej części wyspy Luzon. Uszkodzenia infrastruktury oszacowano na ponad 790 mln peso (ponad 13 mln dolarów). Według synoptyków Bualoi porusza się obecnie z prędkością około 30 km/h i kieruje się w stronę Wietnamu.
Zmiany klimatu napędzają kataklizmy
Burza Bualoi, lokalnie nazywana Opong, to 15. w tym roku cyklon na Filipinach. Naukowcy alarmują, że zmiany klimatyczne nasilają ekstremalne zjawiska pogodowe i sprawiają, że są one coraz trudniejsze do prognozowania. Filipiny, położone w Pacyficznym Pierścieniu Ognia, każdego roku są nawiedzane nie tylko przez tajfuny i burze tropikalne, lecz także przez trzęsienia ziemi. Wszystko to sprawia, że jest to jedno z najbardziej narażonych na klęski żywiołowe państw na świecie.
