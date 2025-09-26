Logo TVN24
Świat

Filipiny. Jeden kataklizm za drugim. Ofiary śmiertelne

Burza tropikalna Bualoi na zdjęciu satelitarnym
Filipiny nawiedził kolejny kataklizm
Źródło: Reuters
Co najmniej cztery osoby zginęły na Filipinach w wyniku natarcia burzy tropikalnej Bualoi. Kataklizm przyszedł zaledwie kilka dni po tym, jak nad kraj nadciągnął supertajfun Ragasa, który odebrał życie 11 mieszkańcom. Naukowcy alarmują, że zmiany klimatyczne nasilają ekstremalne zjawiska pogodowe w tym regionie.

Burza tropikalna Bualoi natarła w nocy z czwartku na piątek na okolice San Policarpo w prowincji Samar Wschodni na Filipinach. Żywioł przyniósł opady deszczu oraz wiatr o prędkości 110 km/h i doprowadził do przerw w dostawie prądu, licznych podtopień oraz osuwisk ziemi. Zginęły co najmniej cztery osoby, a ponad 400 tysięcy zostało ewakuowanych.

Bualoi pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak Filipiny nawiedził jeden z najsilniejszych tajfunów ostatnich lat - Ragasa. Cyklon tropikalny uderzył w północne regiony kraju i spowodował śmierć co najmniej 11 osób.

Setki tysięcy poszkodowanych rodzin

Przedstawiciele obrony cywilnej w regionie Bicol na południu wyspy Luzon poinformowali, że zginęły cztery osoby. Na jedną spadło wyrwane z korzeniami drzewo, dwie poniosły śmierć przygniecione przez spadające fragmenty budynków, a jedna osoba została trafiona piorunem. W stolicy kraju Manili ogłoszono w piątek prewencyjną ewakuację.

Agencja rządowa ds. zarządzania kryzysowego (NDRRMC) poinformowała w piątek, że z powodu trzech cyklonów, które w ostatnim czasie nawiedziły Filipiny, ucierpiało ponad 300 tysięcy rodzin. NDRRMC podała też, że uszkodzonych zostało ponad 3,8 tys. domów, w tym ok. 2,7 tys. w regionie Dolina Cagayan w północno-wschodniej części wyspy Luzon. Uszkodzenia infrastruktury oszacowano na ponad 790 mln peso (ponad 13 mln dolarów). Według synoptyków Bualoi porusza się obecnie z prędkością około 30 km/h i kieruje się w stronę Wietnamu.

Prognozowana trasa przejścia burzy tropikalnej Bualoi
Prognozowana trasa przejścia burzy tropikalnej Bualoi
Źródło: PAGASA

Zmiany klimatu napędzają kataklizmy

Burza Bualoi, lokalnie nazywana Opong, to 15. w tym roku cyklon na Filipinach. Naukowcy alarmują, że zmiany klimatyczne nasilają ekstremalne zjawiska pogodowe i sprawiają, że są one coraz trudniejsze do prognozowania. Filipiny, położone w Pacyficznym Pierścieniu Ognia, każdego roku są nawiedzane nie tylko przez tajfuny i burze tropikalne, lecz także przez trzęsienia ziemi. Wszystko to sprawia, że jest to jedno z najbardziej narażonych na klęski żywiołowe państw na świecie.

Miasteczko Guangfu po przejściu tajfunu Ragasa
Pod masą błota mogą być zaginieni. "Ich ciała zostały porwane przez powódź"
Zniszczenia na Tajwanie po przejściu supertajfunu Ragasa
"Powrót do domu jest zbyt ryzykowny"
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: PAGASA/X

