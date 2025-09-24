Logo TVN24
Świat

Burza zniszczyła część dachu szpitala. Ewakuacja pacjentów

Zerwana część dachu szpitala w Oklahomie
Opady deszczu w USA we wtorek i środę
Źródło: Ventusky.com
Silne burze z ulewnym deszczem i wichurami uszkodziły we wtorek dach szpitala w Sallisaw na wschodzie Oklahomy. Z obiektu ewakuowano część pacjentów.

We wtorek po południu gwałtowne burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem uszkodziły dach szpitala w miejscowości Sallisaw we wschodniej Oklahomie. Z powodu zniszczeń konieczna była ewakuacja części pacjentów - poinformowały lokalne służby.

Brad Taylor, dyrektor zarządzania kryzysowego w hrabstwie Sequoyah, przekazał, że z placówki Northeastern Health System trzeba było przenieść około dziewięciu pacjentów. Niewielki fragment dachu został zerwany, a deszcz zalał część budynku. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach

Miejscami silny wiatr, miejscami podtopienia

Według Narodowej Służby Meteorologicznej gwałtowne burze objęły we wtorek zarówno Oklahomę, jak i sąsiedni stan Arkansas. Miejscami w ciągu godziny suma opadów dochodziła do 50 litrów na metr kwadratowy. Synoptyk Steve Cobb z biura w Tulsie przekazał, że w rejonie autostrady międzystanowej I-40 w Arkansas doszło do podtopień, głównie w hrabstwie Franklin, choć tam z kolei nie odnotowano szkód spowodowanych silnie wiejącym wiatrem.

Po przejściu burzy służby przygotowywały się do kolejnego ataku niebezpiecznej pogody - zabezpieczały dach plandekami i szykowały worki z piaskiem, by ograniczyć napływ wody do środka w razie wystąpienia kolejnych ulewnych deszczy. Część wyposażenia szpitala została przeniesiona.

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: ABC News

Źródło zdjęcia głównego: Pafford Medical Services

