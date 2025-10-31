Burza w Toskanii. Zalane zostało centrum Pizy

Powódź w Pizie Źródło: Enex

Burza przetoczyła się w czwartkowy poranek przez Toskanię. Opady deszczu spowodowały poważne utrudnienia w komunikacji, lokalne podtopienia oraz zalania w zabytkowych częściach miast, w tym w samym sercu Pizy - rejonie Piazza dei Miracoli i słynnej Krzywej Wieży. Jak donoszą lokalne media, woda miejscami sięgała kostek, wdarła się do piwnic, sklepów i kawiarni.

Z sufitów lała się woda

Według doniesień lokalnych władz, największe problemy wystąpiły w historycznym centrum Pizy oraz w kilku budynkach Uniwersytetu w Pizie, gdzie z sufitów lała się woda. Wydział inżynierii odnotował uszkodzenia sprzętu elektronicznego.

Prezydent regionu Toskania, Eugenio Giani, poinformował, że intensywne opady dotknęły szczególnie prowincji Piza i Livorno. W kilku miejscach rzeki przekroczyły w czwartek stan alarmowy.

Regionalna służba ochrony ludności wydała dla Toskanii żółte ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne, które mają obowiązywać do piątku.

W Livorno zamknięto w obu kierunkach tunel pod ulicą Via Firenze. Ulice Cimarosa, Mondolfi i okolice Tre Ponti znalazły się pod wodą. Miasto uruchomiło sztab kryzysowy, a strażacy interweniowali w wielu miejscach usuwając wodę z dróg i budynków.