Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przyszła tuż po supertajfunie. Nowy bilans ofiar

Burza Bualoi na Filipinach
Burza tropikalna Bualoi uderzyła w Filipiny
Źródło: Reuters
Rośnie bilans ofiar śmiertelnych burzy tropikalnej Bualoi na Filipinach. W sobotę tamtejsze władze poinformowały, że życie straciło 11 osób. Żywioł wymusił ewakuację 400 tysięcy osób.

Burza tropikalna Bualoi, która generowała wiatr w porywach wiejący z prędkością do 135 kilometrów na godzinę, niszczyła domy, powalała słupy energetyczne i drzewa oraz wywołała także rozległe powodzie.

Ofiary śmiertelne, zaginieni

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11 - poinformowały w sobotę filipińskie władze. Wcześniej media informowały o co najmniej 10 ofiarach śmiertelnych. Lokalne władze przekazały, że na wyspie Biliran zginęło osiem osób, a dwie nadal uważa się za zaginione.

Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi

Biuro Obrony Cywilnej w stolicy kraju, Manili, odnotowało trzy zgony na sąsiednich wyspach Masbate i Ticao, w tym dwie osoby, które zostały zmiażdżone przez powalone drzewo i mur. Łącznie w centralnej części Filipin 14 osób pozostaje zaginionych. Wraz z poprawą pogody mieszkańcy zaczęli opuszczać ośrodki ewakuacyjne, w których nadal pozostaje ponad 200 tys. osób. W kulminacyjnym momencie swoje domy musiało opuścić 400 tysięcy osób.

Przyszła po supertajfunie

Burza Bualoi uderzyła w Filipiny tuż po supertajfunie Ragasa, który zabił 14 osób w północnej części archipelagu.

Bualoi porusza się obecnie z prędkością 35 km/h nad Morzem Południowochińskim i ma dotrzeć do wybrzeża Wietnamu w niedzielę po południu.

Naukowcy ostrzegają, że w wyniku globalnego ocieplenia, burze tropikalne i tajfuny stają się coraz silniejsze i bardziej niszczycielskie. Filipiny nawiedza średnio 20 burz i tajfunów rocznie.

Pod masą błota mogą być zaginieni. "Ich ciała zostały porwane przez powódź"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pod masą błota mogą być zaginieni. "Ich ciała zostały porwane przez powódź"

Skutki supertajfunu Ragasa

Przerwana zapora w powiecie Hualien
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Przerwana zapora w powiecie Hualien
Przerwana zapora w powiecie Hualien
Teraz oglądasz
Tajfun uderzył w Tajwan
Tajfun uderzył w Tajwan
Teraz oglądasz
Supertajfun Ragasa na zdjęciach satelitarnych
Supertajfun Ragasa na zdjęciach satelitarnych
Teraz oglądasz
Wartki strumień wody niszczy most
Wartki strumień wody niszczy most
Teraz oglądasz
Supertajfun Ragasa uderzył w północne regiony Filipin
Supertajfun Ragasa uderzył w północne regiony Filipin
Teraz oglądasz
W Tajwanie rzeka zniszczyła most
W Tajwanie rzeka zniszczyła most
Teraz oglądasz
Hongkong przygotowuje się na nadejście supertajfunu Ragasa
Hongkong przygotowuje się na nadejście supertajfunu Ragasa
Teraz oglądasz
Supertajfun Ragasa spowodował lawinę błotną na Filipinach
Supertajfun Ragasa spowodował lawinę błotną na Filipinach
Teraz oglądasz
Supertajfun Ragasa na zdjęciach satelitarnych
Supertajfun Ragasa na zdjęciach satelitarnych
Teraz oglądasz
Supertajfun Ragasa
Supertajfun Ragasa
Teraz oglądasz
Supertajfun Ragasa uderzył w filipińską prowincję Cagayan
Supertajfun Ragasa uderzył w filipińską prowincję Cagayan
Teraz oglądasz

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Udostępnij:
TAGI:
FilipinyHuragany, tajfuny, cyklony
Czytaj także:
Przymrozki, mróz, szron
Było zimno. Tu chwycił mróz
Polska
Niedźwiedzie na wyspie
Niedźwiedzie polarne opanowały opuszczoną stację badawczą
Dominikana
Ulewy zniszczyły drogi i domy. Są miejsca odcięte od świata
niebo shutterstock_2508856723_1
Dzień pod znakiem słońca i korzystnego biometu
Prognoza
Filipiny
Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi
Atakama
Najsuchsze miejsce świata zmieniło się w łąkę
Storczyk
"Nie odkryto jeszcze żadnego storczyka, który nie byłby związany z grzybami"
Nauka
Noc niebo
To będzie zimna noc, miejscami mocniej powieje
Prognoza
Błękitny Nil w Chartumie
Sudan pod wodą? Poziom Nilu Błękitnego przekracza stan alarmowy
Chłodno, jesień
Napływ arktycznego powietrza do Polski. Będzie zimno
Prognoza
Pogoda w lutym
Czy zima będzie śnieżna? I czy zmarzniemy? Sprawdzamy
Arleta Unton-Pyziołek
Azory przed uderzeniem cyklonu Gabrielle
Były huragan wydostał się z tropików. Azory na pierwszej linii
Bolid nad Wielkopolską
Kule światła mknęły nad Polską
Polska
Rekiny
Gody rekinów. Wyjątkowe nagranie
Miasteczko Guangfu po przejściu tajfunu Ragasa
Pod masą błota mogą być zaginieni. "Ich ciała zostały porwane przez powódź"
Miejscami będzie pogodnie
Wiele słonecznych miejsc, do 18 stopni
Prognoza
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Alert przed komarami. Mogą roznosić dengę   
Dokarmianie ptaków - karmnik
Jak dokarmiać ptaki?
Polska
Przymrozek, jesień
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Dwie burze na zdjęciu satelitarnym
Niespokojnie na Atlantyku. USA i Karaiby zagrożone
Ian Stasko i Andrew Porter
"Dlaczego to musiało przydarzyć się akurat im?"
AdobeStock_456214623
Antycyklon Petralilly. Taki będzie weekend
Prognoza
Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie
Wiatr w Polsce. Uszkodzony dach i zniszczone samochody
Pogoda
Rzeka Ganges
Ganges wysycha w zastraszającym tempie
Rwąca woda niszczy restaurację w Hongkongu
Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund
Szwajcarski "umierający lodowiec"
"Umierający lodowiec". Może zniknąć jeszcze za naszego życia
Zimno, przymrozki, mróz, niska temperatura
-3 stopnie przy gruncie. Tu noc była lodowata
Pogoda
Zniszczenia na Tajwanie po przejściu supertajfunu Ragasa
"Powrót do domu jest zbyt ryzykowny"
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Ziemia zatrzęsła się w Wenezueli
Pogoda na 5 dni
Niewiele chmur, ale też i stopni na termometrach
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica