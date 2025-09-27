Przyszła tuż po supertajfunie. Nowy bilans ofiar

Burza tropikalna Bualoi uderzyła w Filipiny Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Burza tropikalna Bualoi, która generowała wiatr w porywach wiejący z prędkością do 135 kilometrów na godzinę, niszczyła domy, powalała słupy energetyczne i drzewa oraz wywołała także rozległe powodzie.

Ofiary śmiertelne, zaginieni

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11 - poinformowały w sobotę filipińskie władze. Wcześniej media informowały o co najmniej 10 ofiarach śmiertelnych. Lokalne władze przekazały, że na wyspie Biliran zginęło osiem osób, a dwie nadal uważa się za zaginione.

Biuro Obrony Cywilnej w stolicy kraju, Manili, odnotowało trzy zgony na sąsiednich wyspach Masbate i Ticao, w tym dwie osoby, które zostały zmiażdżone przez powalone drzewo i mur. Łącznie w centralnej części Filipin 14 osób pozostaje zaginionych. Wraz z poprawą pogody mieszkańcy zaczęli opuszczać ośrodki ewakuacyjne, w których nadal pozostaje ponad 200 tys. osób. W kulminacyjnym momencie swoje domy musiało opuścić 400 tysięcy osób.

Przyszła po supertajfunie

Burza Bualoi uderzyła w Filipiny tuż po supertajfunie Ragasa, który zabił 14 osób w północnej części archipelagu.

Bualoi porusza się obecnie z prędkością 35 km/h nad Morzem Południowochińskim i ma dotrzeć do wybrzeża Wietnamu w niedzielę po południu.

Naukowcy ostrzegają, że w wyniku globalnego ocieplenia, burze tropikalne i tajfuny stają się coraz silniejsze i bardziej niszczycielskie. Filipiny nawiedza średnio 20 burz i tajfunów rocznie.

TROPICAL CYCLONE BULLETIN NR. 23F

Typhoon #OpongPH (BUALOI)

Issued at 11:00 AM, 27 September 2025



OPONG IS NOW OUTSIDE THE PHILIPPINE AREA OF RESPONSIBILITY.



DOST-PAGASA

Website Link: https://t.co/mFFMoB3XCp pic.twitter.com/e2sdCYFGmr — PAGASA-DOST (@dost_pagasa) September 27, 2025 Rozwiń

Skutki supertajfunu Ragasa Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved Przerwana zapora w powiecie Hualien Teraz oglądasz Tajfun uderzył w Tajwan Teraz oglądasz Supertajfun Ragasa na zdjęciach satelitarnych Teraz oglądasz Wartki strumień wody niszczy most Teraz oglądasz Supertajfun Ragasa uderzył w północne regiony Filipin Teraz oglądasz W Tajwanie rzeka zniszczyła most Teraz oglądasz Hongkong przygotowuje się na nadejście supertajfunu Ragasa Teraz oglądasz Supertajfun Ragasa spowodował lawinę błotną na Filipinach Teraz oglądasz Supertajfun Ragasa na zdjęciach satelitarnych Teraz oglądasz Supertajfun Ragasa Teraz oglądasz Supertajfun Ragasa uderzył w filipińską prowincję Cagayan Teraz oglądasz