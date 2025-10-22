Logo TVN24
Redakcja poleca:

Świat

Benjamin zbliża się do kanału La Manche. Te kraje szykują się na wichury

|
Burza Benjamin przyniesie silne porywy wiatru
Burza Benjamin przyniesie silne porywy wiatru
Źródło: Ventusky.com
Zachodnia Europa czeka na nadejście silnej burzy. Benjamin, bo takie otrzymała imię, przyniesie wichury do Francji, krajów Beneluksu oraz Wielkiej Brytanii. Służby meteorologiczne tych państw ostrzegają przed groźną pogodą.

Do kanału La Manche zbliża się silna burza. Najmocniej zaznaczy się we Francji, w związku z czym Meteo France, agencja meteorologiczna kraju, nadała jej imię Benjamin. Synoptycy prognozują na wybrzeżu podmuchy wiatru o prędkości 100-120 kilometrów na godzinę, które miejscami nawet sięgnąć nawet 130 km/h. Silnie wiać będzie także w głębi lądu.

W związku z nadchodzącym żywiołem Meteo France wydało pomarańczowe ostrzeżenia meteorologiczne w kilkunastu departamentach, głównie na zachodnim i północnym wybrzeżu kraju. W niektórych rejonach spodziewane są także wysokie fale oraz intensywne opady.

Burza Benjamin. Silny wiatr w Wielkiej Brytanii

Przed groźną pogodą ostrzega także Met Office, brytyjska agencja meteorologiczna. W czwartek Benjamin przyniesie silne podmuchy na zachodnim i wschodnim wybrzeżu. W tym drugim regionie wiatr może rozpędzić się do 100 km/h, a lokalnie nawet przekroczyć tę wartość. Ponadto w nocy ze środy na czwartek będzie mocno padać - lokalnie może spaść do 50 l/mkw. Met Office poinformowała, że w związku z niebezpieczną aurą mogą pojawić się zakłócenia w transporcie i przerwy w dostawie prądu.

Wichury spodziewane są także w Belgii i Holandii. KNMI, agencja meteorologiczna drugiego z wymienionych krajów, wydała pomarańczowe ostrzeżenia na wybrzeżu oraz żółte w głębi kraju. Synoptycy ostrzegli, że najgroźniej będzie w czwartek wieczorem - wówczas nad morzem wiatr może się rozpędzić do 120 km/h.

Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Le Monde, BBC, Guardian, KNMI

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
