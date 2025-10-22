Benjamin zbliża się do kanału La Manche. Te kraje szykują się na wichury

Do kanału La Manche zbliża się silna burza. Najmocniej zaznaczy się we Francji, w związku z czym Meteo France, agencja meteorologiczna kraju, nadała jej imię Benjamin. Synoptycy prognozują na wybrzeżu podmuchy wiatru o prędkości 100-120 kilometrów na godzinę, które miejscami nawet sięgnąć nawet 130 km/h. Silnie wiać będzie także w głębi lądu.
W związku z nadchodzącym żywiołem Meteo France wydało pomarańczowe ostrzeżenia meteorologiczne w kilkunastu departamentach, głównie na zachodnim i północnym wybrzeżu kraju. W niektórych rejonach spodziewane są także wysokie fale oraz intensywne opady.
Burza Benjamin. Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Przed groźną pogodą ostrzega także Met Office, brytyjska agencja meteorologiczna. W czwartek Benjamin przyniesie silne podmuchy na zachodnim i wschodnim wybrzeżu. W tym drugim regionie wiatr może rozpędzić się do 100 km/h, a lokalnie nawet przekroczyć tę wartość. Ponadto w nocy ze środy na czwartek będzie mocno padać - lokalnie może spaść do 50 l/mkw. Met Office poinformowała, że w związku z niebezpieczną aurą mogą pojawić się zakłócenia w transporcie i przerwy w dostawie prądu.
Wichury spodziewane są także w Belgii i Holandii. KNMI, agencja meteorologiczna drugiego z wymienionych krajów, wydała pomarańczowe ostrzeżenia na wybrzeżu oraz żółte w głębi kraju. Synoptycy ostrzegli, że najgroźniej będzie w czwartek wieczorem - wówczas nad morzem wiatr może się rozpędzić do 120 km/h.
Autorka/Autor: Krzysztof Posytek
Źródło: Le Monde, BBC, Guardian, KNMI
Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com