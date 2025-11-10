Trzy tornada w jeden wieczór. "Przyszedł wiatr i wszystko zdmuchnął"

Skutki tornad w Brazylii Źródło: Reuters/Governo Parana

W piątek pojawiły się doniesienia o tornadzie, które wieczorem przeszło przez brazylijski stan Parana. Najbardziej ucierpiało miasto Rio Bonito do Iguacu, gdzie żywioł żywioł zabił pięć osób i ranił około 750, jak również zniszczył lub uszkodził większość budynków. Agencja meteorologiczna stanu Parana przekazała, że towarzyszące mu podmuchy wiatru rozwijały prędkość dochodzącą do 330 kilometrów na godzinę.

Brazylia. Trzy tornada w jednym stanie

Po przejściu tornada meteorolodzy dokładnie przenalizowali dane meteorologiczne i stwierdzili, że w piątkowy wieczór przez stan Parana przeszło nie jedno tornado, a co najmniej trzy. Agencja meteorologiczna nie wykluczyła, że zjawisk mogło być więcej - eksperci badają miejsca, gdzie według danych z radarów meteorologicznych mogło dojść do powstania wirów.

Oficjalnie stwierdzone trąby powietrzne nawiedziły miasta Guarapuava i Turvo. Nie były one tak silne jak ta, która zniszczyła Rio Bonito do Iguacu, ale również osiągnęły znaczną prędkość, bo odpowiednio 250 i 200 km/h. W Guarapuava na skutek silnego wiatru zginęła jedna osoba.

Sytuacja meteorologiczna zmusiła władze stanu do ogłoszenia klęski żywiołowej. Gubernator Parany Ratinho Junior określił zdarzenie jako "bezprecedensowe" w historii regionu.

Skutki tornada w Rio Bonito do Iguacu w Brazylii Źródło: PAP/EPA/SERGIO RANALLI

"Nic nie zostało. Są tylko resztki domu"

W niedzielę mieszkańcy Rio Bonito do Iguacu kontynuowali sprzątanie po przejściu tornada oraz ocenę szkód. Wielu osobom żywioł odebrał dorobek życia.

- Wszystko, co tu widzicie, było gęstym lasem, a potem przyszedł wiatr i wszystko zdmuchnął. Jak widać, nic nie zostało. Są tylko resztki domu, obok którego stała szopa, oraz samochody, które zostały przewrócone - powiedział inżynier budownictwa Paulo Henrique Sattler.

- Czujemy się, jakbyśmy stracili wszystko, ale dzięki Bogu nadal mamy nasze życia, a to jest najważniejsze - stwierdziła Roseane Zanini, mieszkanka Rio Bonito do Iguacu.