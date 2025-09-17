Błotnisty potok zmył domy i sklepy. "Nie ma po nich żadnego śladu"

W stanie Uttarakhand w Indiach osunięcia ziemi i gwałtowne ulewy zabiły co najmniej 15 osób, a 16 uznaje się za zaginione - podały w środę lokalne media, powołując się na informacje służb ratunkowych.
Błotnisty potok
Najpoważniejsza sytuacja ma miejsce w dystrykcie Dehradun, gdzie błotnisty potok przelał się przez miejscowość Sahastradhara. Zniszczonych zostało wiele sklepów, dróg oraz domów.
- Mój sklep został zmyty przez wodę - mówił mieszkaniec cytowany przez agencję informacyjną ANI. Według niego na lokalnym targowisku fala powodziowa zmiotła siedem punktów handlowych. - Nie ma po nich żadnego śladu - dodał.
Efekt zmian klimatu
Jak poinformował dziennik "Indian Express", ratownicy we wtorek odnaleźli łącznie 15 ciał: 13 w hrabstwie Dehradun oraz po jednym w regionach Pithoragarh i Nainital. Poszukiwania zaginionych wciąż trwają. Nie jest to odosobniony przypadek. W sierpniu przez wieś Dharali w tym samym stanie przeszła fala powodziowa połączona z lawiną błotną. Do dziś ponad 60 osób z tej miejscowości uznaje się za zaginione.
Położony w Himalajach stan Uttarakhand jest regularnie nawiedzany przez gwałtowne zjawiska pogodowe - powodzie i osunięcia ziemi. Eksperci ostrzegają, że coraz częstsze występowanie tych katastrof może być skutkiem zmian klimatu.
Autorka/Autor: jzb/dd
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters