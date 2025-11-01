Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wiało tak mocno, że samoloty nie mogły wylądować. Nagranie

|
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Silny wiatr spowodował utrudnienia na lotnisku w Bilbao
Źródło: ENEX
Silny wiatr doprowadził do utrudnień na lotnisku w hiszpańskim Bilbao. Jak donoszą lokalne media, kilka samolotów nie mogło wylądować. Niektóre z nich zawróciły, inne przekierowano do okolicznych portów lotniczych.

W piątek rano w prowincji Biskaja na północny Hiszpanii silnie wiało. Euskalmet, lokalna agencja meteorologiczna poinformowała o silnych podmuchach dochodzących do 100 kilometrów na godzinę. Według agencji, stwarzały one zagrożenie zarówno na wybrzeżu, jak i w głębi lądu.

Samoloty nie mogły wylądować przez silny wiatr

Silny wiatr zakłócił pracę portu lotniczego Bilbao. Jak poinformował portal El Diario Vasco, sytuację dodatkowo pogorszyło zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez dwa szalejące niedaleko pożary lasów.

Do pierwszych utrudnień doszło około godziny 7.40, gdy na lotnisku miał wylądować samolot lecący z Madrytu. Po nieudanej próbie, którą zarejestrowały kamery, zawrócił na lotnisko Barajas w stolicy Hiszpanii. Silne podmuchy uniemożliwiły także start innego samolotu lecącego do Madrytu.

Silny wiatr spowodował utrudnienia na lotnisku w Bilbao
Silny wiatr spowodował utrudnienia na lotnisku w Bilbao
Źródło: ENEX

Do kolejnych problemów na lotnisku doszło około godziny 11. Samolot z Alicante, podobnie jak maszyna z Madrytu, nie był w stanie wylądować. Przekierowano go na pobliskie lotnisko Foronda w mieście Vitoria-Gasteiz. W kolejnych godzinach inny lot z Barcelony do Bilbao został przekierowany na lotnisko w Pampelunie.

Silne podmuchy wiatru zakłóciły także połączenia międzynarodowe. Portal El Diario Vasco poinformował o samolotach lecących ze Stambułu i Monachium, które krążyły nad lotniskiem, czekając na odpowiedni moment do lądowania.

Wichury w Polsce. Siedem osób zostało rannych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wichury w Polsce. Siedem osób zostało rannych

Polska

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: El Diario Vasco, Deia

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
Hiszpaniawiatrlotnisko
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
Świat
Pies
Spadł z klifu. Trudna akcja ratunkowa
Świat
Jesień, ciepło, słońce
Dziś na termometrach nawet 18 stopni
Uganda
Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci
Świat
Start chińskiej misji Shenzhou-21
Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego
Świat
Jesienna noc, pogodnie
Czeka nas pogodna, ale chłodna noc
Żubr - zdjęcie poglądowe
Żubr poturbował turystkę
Polska
Atak zimy na Islandii
Takiego śniegu w październiku tam jeszcze nie było
Świat
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
Świat
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych
Mieszkańcy Salwadoru usuwają sałatę wodną ze zbiornika Cerron Grande
Sałata wodna opanowała jezioro. Roślina powoduje straty
Świat
Burza w Nowym Jorku powalała drzewa na samochody
Powódź błyskawiczna zalała piwnice. Nie żyją dwie osoby
Świat
Orki
Orki u wybrzeży Portugalii. Spotkania z nimi są coraz częstsze
Świat
Usuwanie skutków powodzi w Hoi An w Wietnamie
Ponad tysiąc litrów deszczu w dobę. Woda sięgała dachów domów
Świat
Powódź w Pizie
Zalane historyczne centrum Pizy
Świat
Wrocław, przewrócone drzewo przy budynku na ul. Tęczowej
Wichury w Polsce. Siedem osób zostało rannych
Polska
Zniszczenia na Jamajce
Historyczne zniszczenia. "Chciałbym o tym zapomnieć"
Świat
Pogodna aura
Pogoda dopisze, na termometrach do 14 stopni Celsjusza
Silny wiatr, noc
Tu aura będzie groźna. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
Noc z silnym wiatrem i opadami deszczu
Nadchodzi niespokojna noc
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, wieje z dużą prędkością
Polska
Jamajka "przed" i "po" przejściu huraganu Melissa
Zdjęcia satelitarne pokazują tragedię Jamajki
Świat
Cyklon Montha nawiedził wschodnie Indie
Cyklon Montha. Zabici, wstrzymane wyprawy na Mount Everest
Świat
Silny wiatr
Alert RCB w kolejnych miejscach. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Front atmosferyczny przyniesie do Polski duże opady
Tak dynamiczny front przejdzie przez Polskę
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Była bliżej Ziemi niż Księżyc. Zauważono ją tuż przed przelotem
Świat
Małpy uciekły z ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Małpy uciekły z rozbitej ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Świat
Deszcz, parasole
Deszczowy front nad Polską, możliwe burze. Pogoda na dziś
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem
Tu może silnie wiać. Alarmy IMGW w trzech województwach
Park, noc, jesień, latarnia
Nocą możliwe są lokalne zamglenia i opady
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica