Będzie lać od Hiszpanii po Norwegię. A co z Polską?

Kolejne dni mogą przynieść ulewne opady deszczu w Europie Zachodniej. Miejscami przez tydzień spadnie nawet 150 litrów wody na metr kwadratowy, co zwiastuje podtopienia. Czy intensywne opady zawitają także do Polski?

Tydzień pełen opadów

W perspektywie kolejnych dni oznacza to obfite opady deszczu na południu i zachodzie Europy. Od Hiszpanii, przez Francję, aż po Norwegię całkowite sumy opadów do czwartku 17 kwietnia wynieść mają od 50 do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Najobfitsze ulewy spodziewane są w Alpach, gdzie w tydzień spaść może do 150 l/mkw. W krajach alpejskich oznacza to groźbę wystąpienia lokalnych, wiosennych podtopień.