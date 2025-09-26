Były huragan wydostał się z tropików. Niebezpiecznie w Portugalii

Cyklon Gabrielle nadciąga nad Azory Źródło: Reuters

- Były huragan Gabrielle przemieszcza się nad środkowym Atlantykiem. Odbijając się niejako od Bermudów, skręcił w prawo i wydostał się z szerokości tropikalnych. Wędruje teraz w strefie umiarkowanej na wschód i osiąga właśnie Azory. Cyklon podąży w stronę Portugalii, dokąd przyniesie obfitsze opady deszczu w weekend - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Władze Azorów w czwartek wprowadziły najsurowsze środki bezpieczeństwa w związku ze zbliżającym się cyklonem Gabrielle. Na 24 godziny zamknięto szkoły oraz instytucje publiczne. Mieszkańców wezwano do pozostania w domach. Sekretarz ds. środowiska regionalnego rządu Azorów Alonso Miguel poinformował, że obowiązuje całkowity zakaz korzystania z terenów przybrzeżnych i nadrzecznych przez najbliższą dobę.

This morning, Hurricane Gabrielle unleashed its force on Porta, Faial Island in the Azores, Portugal.



📹Carlos Sousa

Czerwony alarm dla całego archipelagu

Portugalska agencja meteorologiczna IPMA ogłosiła dla archipelagu czerwony alarm - najwyższy stopień zagrożenia, zarezerwowany wyłącznie dla zjawisk pogodowych niosących ze sobą skrajne ryzyko. Synoptycy ostrzegają tam przed silnym wiatrem i potężnymi falami, które mogą sięgać nawet 18 metrów wysokości.

Azory, znane z zielonego, wulkanicznego krajobrazu zamieszkuje około 250 tysięcy osób.