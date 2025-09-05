Logo TVN24
Świat

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

Niedźwiedź czarny
Hrabstwo Franklin w stanie Arkansas, gdzie doszło do ataku niedźwiedzia
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W hrabstwie Franklin w amerykańskim stanie Arkansas 72-letni mężczyzna został ciężko ranny w wyniku ataku niedźwiedzia czarnego. Zwierzę musiało zostać zastrzelone. Według lokalnych władz tego typu zdarzenia na tym obszarze zdarzają się bardzo rzadko.

W środę po południu w hrabstwie Franklin w stanie Arkansas 72-letni Vernon Patton padł ofiarą ataku niedźwiedzia czarnego. Do zdarzenia doszło w rejonie terenu kempingowego Mulberry Mountain, gdy mężczyzna pracował na terenie swojej posesji.

Jak podają lokalne władze, na miejsce zdarzenia przybył syn Vernona Pattona, który chciał sprawdzić, jak ojciec radzi sobie z pracami na posesji. Zastał jednak dramatyczny widok niedźwiedzia atakującego starszego mężczyznę. Syn próbował interweniować, rzucając w zwierzę kamieniami. W pewnym momencie niedźwiedź zaatakował również młodszego mężczyznę, po czym uciekł do lasu.

Vernon Patton odniósł poważne obrażenia twarzy, rąk i górnej części ciała. Poszkodowany został najpierw przetransportowany śmigłowcem do szpitala Washington Regional Medical Center w Fayetteville, gdzie przeszedł operację, a następnie przeniesiono go do innej placówki medycznej. Stan jego zdrowia lekarze określają obecnie jako stabilny.

Niedźwiedź został zastrzelony

Funkcjonariusze Arkansas Game and Fish Commission odnaleźli niedźwiedzia w pobliżu miejsca ataku. Jak podaje szef ds. komunikacji w Komisji ds. Łowiectwa i Rybołówstwa stanu Arkansas Keith Stephens, był to roczny samiec o wadze około 32 kilogramów. Zwierzę wspięło się na drzewo, gdzie zostało zastrzelone przez strażników.

- Jeśli mamy do czynienia ze zwierzęciem, które zaatakowało człowieka, nie ma innej opcji. Nie możemy dopuścić do powtórzenia się takiej sytuacji - tłumaczył Keith Stephens.

ZOBACZ TEŻ: Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach

Ciało niedźwiedzia przekazano do badań w laboratorium diagnostycznym Departamentu Rolnictwa stanu Arkansas. Naukowcy chcą sprawdzić, czy nie było chore lub przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi. Testy obejmą również badania mózgu w kierunku wścieklizny i innych chorób.

Niedźwiedź czarny - zdjęcie ilustracyjne
Niedźwiedź czarny - zdjęcie ilustracyjne
Źródło: Shutterstock

Pierwszy taki atak od ponad 100 lat

Zarówno Keith Stephens, jak i przedstawiciele komisji podkreślają, że niedźwiedzie czarne (łac. Ursus americanus) zwykle unikają ludzi.

- To naprawdę duża sprawa, żeby w ogóle zobaczyć niedźwiedzia. Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka w przeciwnym kierunku - mówił Trey Reid z Komisji ds. Łowiectwa i Rybołówstwa stanu Arkansas.

Atak określono mianem "skrajnie rzadkiego". Ostatni podobny przypadek miał mieć miejsce w XIX wieku - w doniesieniach prasowych z lat 50. XIX stulecia wspominano o ataku niedźwiedzia na człowieka. Współczesna statystyka również potwierdza rzadkość takich zdarzeń. Według danych opublikowanych w 2023 roku przez firmę BearVault, od 1784 roku w całej Ameryce Północnej odnotowano łącznie zaledwie 66 śmiertelnych ataków niedźwiedzi czarnych na ludzi. Większość spotkań tych zwierząt z człowiekiem kończy się bez jakiegokolwiek kontaktu fizycznego.

Jak podkreśla Keith Stephens, najważniejsze jest ustalenie przyczyny tego ataku.

- Nie było świadków samego początku zdarzenia, więc musimy poskładać tę historię z dostępnych elementów. To najważniejsze pytanie, na które staramy się znaleźć odpowiedź - podsumował.

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: KFSM, Arkansas Times

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USA zwierzęta
