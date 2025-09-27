Logo TVN24
Świat

Największe opady od siedmiu lat. Ludzie utknęli w autach

|
Samochód uwięziony przez wodę w Phoenix
Woda uwięziła kierowcę w Phoenix w stanie Arizona
Źródło: ENEX
W piątek Arizonę nawiedziły burze niosące silne opady. W stolicy stanu, Phoenix, odwoływano loty i imprezy. Woda zalała wiele dróg, uniemożliwiając ucieczkę z pojazdów niektórym kierowcom.

Burze przyniosły do Arizony grad i ulewny deszcz. W Phoenix, stolicy i największym mieście stanu, zanotowano w piątek ponad 40 litrów na metr kwadratowy. Były to największe opady w ciągu jednego dnia w Phoenix od 2018 roku i czwarty najbardziej deszczowy dzień od 2000 roku.

Wstrzymane loty, kierowcy uwięzieni przez wodę

Ulewne opady spowodowały w Phoenix szereg problemów. W piątek do godziny 16.30 większość linii lotniczych wstrzymała ruch na Phoenix Sky Harbor, a loty przekierowywano do okolicznych stanów. Targi Stanowe Arizony ogłosiły, że będą zamknięte w piątek, a Uniwersytet Stanowy w Arizonie odwołał piknik przed zawodami sportowymi.

Niebezpiecznie było także na drogach w obszarze metropolitalnym Phoenix. Nawalne opady spowodowały poważne utrudnienia na drogach. W piątek po południu dwoje kierowców zostało uwięzionych przez wodę powodziową. Groźnie wyglądała zwłaszcza druga sytuacja, bo woda sięgała co najmniej do połowy pojazdu. Oboje zostali uratowani przez straż pożarną.

Woda uwięziła kierowcę w Phoenix w stanie Arizona
Woda uwięziła kierowcę w Phoenix w stanie Arizona
Źródło: ENEX

W sobotę w Arizonie spodziewane są kolejne burze niosące intensywne opady. Synoptycy prognozują, że najwięcej deszczu spadnie w południowo-zachodniej części stanu. W ciągu dnia na wyżej położonych obszarach na północ i wschód od Phoenix spodziewane są grzmoty i przelotne opady deszczu.

Burza zniszczyła część dachu szpitala. Ewakuacja pacjentów

Burza zniszczyła część dachu szpitala. Ewakuacja pacjentów

Jej dom przetrwał pożogę, ale wykryto w nim cyjanek i ołów

Jej dom przetrwał pożogę, ale wykryto w nim cyjanek i ołów

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: azfamily.com, ENEX

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

USAulewy
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
