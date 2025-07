Dzieje się na mapie Polski. Szereg alarmów przed upałem - nawet drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Do czwartku w ciągu na termometrach możemy zobaczyć nawet do 36 stopni Celsjusza. Z kolei w nocy temperatura minimalna nie spadnie poniżej 15 st. C. W kraju obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano w województwach:

lubuskim , w powiatach: międzyrzeckim, sulęcińskim, słubickim, świebodzińskim, krośnieńskim, zielonogórskim, , w powiatach: międzyrzeckim, sulęcińskim, słubickim, świebodzińskim, krośnieńskim, zielonogórskim, Zielona Góra , nowosolskim, żarskim, żagańskim (gdzie ostrzeżenia wygasną o godzinie 21 w środę);

dolnośląskim , w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, lubańskim (gdzie ostrzeżenia wygasną o godzinie 21 w środę), milickim, oleśnickim, trzebnicki, wołowskim, średzkim, , w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, lubańskim (gdzie ostrzeżenia wygasną o godzinie 21 w środę), milickim, oleśnickim, trzebnicki, wołowskim, średzkim, Wrocław , oławskim, wrocławskim, strzelińskim, dzierżoniowskim, świdnickim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych , ząbkowickim, kłodzkim;

opolskim ;

śląskim , poza powiatem zawierciańskim;

łódzkim ;

mazowieckim , poza powiatami: garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, , poza powiatami: garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom , zwoleńskim, lipskim;

wielkopolskim , we wschodnich powiatach;

podlaskim , w powiatach: wysokomazowieckim, zambrowskim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim;

warmińsko-mazurskim , poza skrajnymi wschodnimi powiatami;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami tucholskim i sępoleńskim;

pomorskim, w powiatach sztumskim i kwidzyńskim.

W wymienionych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę (02.07) wyniesie od 30 st. C do 33 st. C, a w czwartek (03.07) od 33 st. C do 36 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 15 st. C do 18 st. C. Pierwsze ostrzeżenia zaczną obowiązywać w środę o 12, a ostatnie wygasną w czwartek godzinie 20.

Rozwiń

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

W części kraju obowiązują także alarmy niższego stopnia. Obowiązują one w województwach:

zachodniopomorskim ;

lubuskim , poza powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;

wielkopolskim , w zachodnich powiatach;

dolnośląskim , poza powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;

pomorskim , poza powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;

mazowieckim , w powiatach: garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom;

świętokrzyskim , w powiatach: starachowickim, skarżyskim, koneckim, włoszczowskim, jędrzejowskim, kieleckim, , w powiatach: starachowickim, skarżyskim, koneckim, włoszczowskim, jędrzejowskim, kieleckim, Kielce , pińczowskim, kazimierskim, buskim, staszowskim;

małopolskim , w powiatach: olkuskim, miechowskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, krakowskim, , w powiatach: olkuskim, miechowskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, krakowskim, Kraków , wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów , dąbrowskim;

podkarpackim, w powiatach: dębickim, mieleckim;

W tych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę (02.07) wyniesie od 29 st. C do 31 st. C, a w czwartek (03.07) od 33 st. C do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 15 st. C do 17 st. C. Pierwsze ostrzeżenia zaczną obowiązywać w środę o godzinie 12. Ostatnie wygasną w czwartek o 20.

Ostrzeżenia IMGW IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak przetrwać upały? PAP/DPA/Ziemienowicz Adam, Maciej Zieliński, Maria Samczuk

Autorka/Autor:jzb/ast

Źródło: IMGW