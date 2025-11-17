Śnieg, deszcz oraz śliskie drogi. Tu pogoda będzie groźna. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda na poniedziałek 17.11 Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim. Na obszarach powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10-15 centymetrów. Alarmy mają wygasnąć w poniedziałek o godzinie 19.

Oblodzenia. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenia przed oblodzeniem są w mocy w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami na południowym-wschodzie;

lubuskim , w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim;

wielkopolskim , w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, pilskim, złotowskim;

kujawsko-pomorskim , w północnej połowie województwa;

łódzkim , w powiatach: pajęczańskim, bełchatowskim, radomszczańskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, tomaszowskim, opoczyńskim;

mazowieckim , w powiatach przysuskim i szydłowieckim;

świętokrzyskim ;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W tych powiatach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg.

W różnych rejonach ostrzeżenia będą wchodzić w życie o różnych godzinach: o 16 w poniedziałek na południu województwa śląskiego, o 18 na południu województw małopolskiego i podkarpackiego, o 20 lub 23 na północy Polski i o 4 we wtorek w pozostałych miejscach objętych ostrzeżeniem. Wszędzie alarmy wygasną o godz. 8 lub 9 we wtorek.

Intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

podkarpackim , w powiatach: jasielskim, strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

małopolskim , w powiatach: suskim, myślenicki, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

śląskim, w powiecie żywieckim.

W powyższych powiatach prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz silnym.

Na Podkarpaciu alarmy obowiązują do godz. 5 we wtorek. W pozostałych rejonach ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 2 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniem i intensywnymi opadami deszczu Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia Źródło: RCB