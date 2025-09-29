Rodzi się pierwszy jesienny sztorm. To prawdziwe monstrum

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Mamy piękny, jesienny układ niżowy nad północnym Atlantykiem. W jego centrum ciśnienie wynosi około 965 hektopaskali. Niż ten, zlokalizowany nad północnym Atlantykiem, wpływa na pogodę na Islandii i pędzi w stronę Irlandii oraz Wysp Brytyjskich. To cyklon niosący porywy wiatru osiągające prędkość do 80-100 kilometrów na godzinę oraz fale wysokie na 8-10 metrów.

Głęboki niż nad północnym Atlantykiem Źródło: DWD

Niż ten jest dobrze widoczny na zdjęciu satelitarnym jako wielka spirala z chmurami frontu chodnego, rozciągającymi się od Grenlandii po wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej.

Niż na zdjęciu satelitarnym (poniedziałek 29.09 godzina 5)

Do nas ten cyklon nie dotrze, bowiem wyż Petralilly stanowi wielka blokadę dla deszczonośnych niżów atlantyckich, ale na jego obrzeżach rodzi się kolejny cyklon i ten - chociaż zagrozi przede wszystkim innym częściom Starego Kontynentu - może dać nam się odczuć.

Pierwszy jesienny sztorm

Około 4 października blokada tworzona przez Petralilly ma zostać przerwana i znad oceanu w głąb Europy wtoczyć się ma prawdziwy sztorm. Przyniesie on porywy wiatru na Morzu Północnym rzędu 140 kilometrów na godzinę. Ciśnienie w jego centrum spaść ma do 943 hPa, co zdarza się niezwykle rzadko.

To prawdziwe monstrum, które może nieść pierwsze jesienne zniszczenia w północno-zachodniej Europie. Wędrować ma w stronę północnej Skandynawii. W świetle dzisiejszych prognoz nas tylko muśnie, ponieważ pogodę w październiku w Polsce kształtować mają na ogół wyże, które będą rzadko wpuszczać niże z deszczem w nasz rejon. Niemniej jednak wiatr na Wybrzeżu może osiągnąć prędkość 70-80 km/h.

Cyklon na mapie Europy widoczny 4 października Źródło: tropicaltidbits.com