Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę

|
Opady w Polsce
Wędrówka opadów przez Polskę
Źródło: vetusky.com
W piątek 24 października przez Polskę przechodzi fala intensywnych opadów deszczu. W części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sprawdź radar opadów.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, opady deszczu są związane z chłodnym frontem, który wkroczył do Polski od zachodu. Płytki niż, który przemieszcza się nad południowo-wschodnią częścią, kraju niesie ulewy (głównie na południu). W ciągu ostatnich 24 godzin (od 11 w czwartek do 11 w piątek) najwięcej deszczu spadło w okolicach: Morskiego Oka (90,1 l/mkw.), Polany Chochołowskiej (62,2 l/mkw.) oraz Hali Gąsienicowej (61,2 l/mkw.).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Polska
W Tatrach sypnie śniegiem
W Tatrach spadnie dziś sporo śniegu
Pogoda

Radar opadów. Tak będą wędrować ulewy

W województwach małopolskim oraz podkarpackim w mocy są pomarańczowe i żółte alarmy IMGW, a dla powiatu tatrzańskiego (woj. małopolskie) został wydany alert RCB. W Tatrach pada nie tylko deszcz, lecz także śnieg i śnieg z deszczem.

Według prognoz główna fala opadów przetoczy się przez Polskę w piątek. Przez cały dzień front będzie przemieszczał się z zachodu na wschód. Najwięcej deszczu spadnie w południowej części kraju. Tam łączna suma opadów może przekroczyć 100 l/mkw.

W nocy z piątku na sobotę największe opady są prognozowane dla północno-wschodnich regionów, ale padać będzie także na południu. W sobotę deszczowy front opuści Polskę, ale niewielkie opady mogą wystąpić jeszcze w zachodniej części kraju.

Wędrówka opadów przez Polskę
Wędrówka opadów przez Polskę
Źródło: vetusky.com

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: ventusky.com

Udostępnij:
TAGI:
prognozadeszczPolska
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
Świat
W Tatrach sypnie śniegiem
W Tatrach spadnie dziś sporo śniegu
Pogoda
Burza tropikalna Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
Świat
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
Prognoza
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
Prognoza
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
Prognoza
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
Świat
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn na szczycie góry
Świat
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
Świat
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
Świat
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
Prognoza
Łania w bistro
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Wir niżowy "rozbujał" Północny Atlantyk
Jesienny sztorm na Atlantyku. Wielkie fale, możliwe zalania
Prognoza
Awaria radaru i niecodzienny widok na mapie
Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"
Świat
ciezarowka
Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko
Świat
Chłodno, jesień
Przed nami spory spadek temperatury
Prognoza
Komar tygrysi
Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają
Świat
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
Polska
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
Prognoza
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
Świat
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
Nauka
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
Prognoza
Burza Benjamin przyniesie silne porywy wiatru
Burza Benjamin. Te kraje szykują się na wichury
Świat
Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Tych dzikich kotów została garstka. Cała nadzieja w sztucznej inseminacji
Nauka
Deszczowy dzień, jesień
Czeka nas istotne załamanie pogody
Prognoza
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
Nauka
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica