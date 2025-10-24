Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę

Wędrówka opadów przez Polskę Źródło: vetusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, opady deszczu są związane z chłodnym frontem, który wkroczył do Polski od zachodu. Płytki niż, który przemieszcza się nad południowo-wschodnią częścią, kraju niesie ulewy (głównie na południu). W ciągu ostatnich 24 godzin (od 11 w czwartek do 11 w piątek) najwięcej deszczu spadło w okolicach: Morskiego Oka (90,1 l/mkw.), Polany Chochołowskiej (62,2 l/mkw.) oraz Hali Gąsienicowej (61,2 l/mkw.).

Radar opadów. Tak będą wędrować ulewy

W województwach małopolskim oraz podkarpackim w mocy są pomarańczowe i żółte alarmy IMGW, a dla powiatu tatrzańskiego (woj. małopolskie) został wydany alert RCB. W Tatrach pada nie tylko deszcz, lecz także śnieg i śnieg z deszczem.

Według prognoz główna fala opadów przetoczy się przez Polskę w piątek. Przez cały dzień front będzie przemieszczał się z zachodu na wschód. Najwięcej deszczu spadnie w południowej części kraju. Tam łączna suma opadów może przekroczyć 100 l/mkw.

W nocy z piątku na sobotę największe opady są prognozowane dla północno-wschodnich regionów, ale padać będzie także na południu. W sobotę deszczowy front opuści Polskę, ale niewielkie opady mogą wystąpić jeszcze w zachodniej części kraju.

Wędrówka opadów przez Polskę Źródło: vetusky.com