Pogoda. Blokada rexa. Rzadki układ będzie rządził aurą w Polsce

Pogodę w Polsce nadal kształtuje umacniający się wyż Petralilly z centrum ulokowanym nad południową Skandynawią. Takie ułożenie stabilnego antycyklonu powoduje napływ chłodniejszego powietrza z północnego wschodu. Jest to mocno przetransformowane powietrze, pochodzenia arktycznego, które niesie ze sobą ryzyko nocnych i porannych przymrozków.

Znów możliwe przymrozki

Niskim temperaturom sprzyjać będzie słaby wiatr, szczególnie na północnym wschodzie kraju o poranku. Wyż zapewni w wielu miejscach osiadanie powietrza i bezchmurne niebo, a to doskonałe warunki do silnego uciekania ciepła i tworzenia się lokalnych zastoisk chłodu.

W czwartek w pasie od Szczecina, przez Warszawę, po Lublin będzie bezchmurnie lub pojawić się może niewielkie zachmurzenie. Na północy wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Jedynie na południowym zachodnie i krańcach południowych zachmurzenie będzie duże, a nawet całkowite z możliwymi słabymi opadami deszczu do 2 l/mkw.

Nie można wykluczyć, że linia większego zachmurzenia i słabych opadów w drugiej części dnia osiągnie rejon Wrocław-Katowice. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr, północno-wschodni i wschodni, na północnym wschodzie będzie słaby bądź umiarkowany. W pozostałej części kraju umiarkowany do okresowo dość silnego, z porywami osiągającymi do 30-50 km/h (lokalnie na południu do 60 km/h).

Temperatura przy gruncie, czwartek 24.09 rano Źródło: meteologix.com

Pogoda w Polsce. Blokada rexa

W kolejnych dniach, najprawdopodobniej aż do początku października, utrzyma się blokada cyrkulacji zachodniej. Pozostaniemy w chłodniejszym powietrzu, ale dominować będzie słoneczna aura. Do końca miesiąca w przeważającej części kraju nie spadnie nawet jeden litr wody na metr kwadratowy.

Co za to odpowiada? W pogodzie utrzymywać się będzie specyficzny układ synoptyczny - tak zwana blokada rexa. Taki układ jest stosunkowo rzadki. Blokadę tę tworzą wyż wraz z niżem zlokalizowanym bezpośrednio pod nim - i to niemal w pionie. Taką sytuację mamy właśnie w tej chwili.

W blokadzie typu rexa powietrze w wyżu obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w niżu - odwrotnie. Strumienie powietrza wędrują bowiem z wyżu do niżu lub tam, gdzie panuje niższe ciśnienie. Te dwa układy tworzą więc charakterystyczny kształt, przypominający odwróconą literę S. Taki układ synoptyczny zapewnia utrzymywanie się danego typu pogody przez dłuższy czas. Wszyscy w zasięgu wyżu będą cieszyć się słoneczną aurą, w tym także Polska, a tam, gdzie będzie niż, może padać deszcz. Niż będzie miał charakter stacjonarny. Opady w nim mogą się kumulować w jednym miejscu.

Pogoda na czwartek i piątek

Piątek w południowo-zachodniej połowie kraju zapowiada się dość pogodnie. Poza tym spodziewane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu do 15-16 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, przeważnie umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie pogodną i słoneczną aurę w przeważającej części kraju. Jedynie na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południowym zachodzie. Powieje wschodni i południowo-wschodni, przeważnie umiarkowany wiatr.

W niedzielę spodziewane jest kłębiaste małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 15-16 st. C na wschodzie do 17-18 st. C w centrum i na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr.

