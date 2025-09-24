Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. Blokada rexa. Rzadki układ będzie rządził aurą w Polsce

|
Jesień, pogoda, słońce
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Jaka czeka nas pogoda? Kolejne dni przyniosą dość pogodną aurę, choć wartości na termometrach będą nam przypominać o tym, że jesień przyszła na dobre. Wszystko za sprawą blokady rexa, dość specyficznej sytuacji meteorologicznej.

Pogodę w Polsce nadal kształtuje umacniający się wyż Petralilly z centrum ulokowanym nad południową Skandynawią. Takie ułożenie stabilnego antycyklonu powoduje napływ chłodniejszego powietrza z północnego wschodu. Jest to mocno przetransformowane powietrze, pochodzenia arktycznego, które niesie ze sobą ryzyko nocnych i porannych przymrozków.

Znów możliwe przymrozki

Niskim temperaturom sprzyjać będzie słaby wiatr, szczególnie na północnym wschodzie kraju o poranku. Wyż zapewni w wielu miejscach osiadanie powietrza i bezchmurne niebo, a to doskonałe warunki do silnego uciekania ciepła i tworzenia się lokalnych zastoisk chłodu.

W czwartek w pasie od Szczecina, przez Warszawę, po Lublin będzie bezchmurnie lub pojawić się może niewielkie zachmurzenie. Na północy wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Jedynie na południowym zachodnie i krańcach południowych zachmurzenie będzie duże, a nawet całkowite z możliwymi słabymi opadami deszczu do 2 l/mkw.

Nie można wykluczyć, że linia większego zachmurzenia i słabych opadów w drugiej części dnia osiągnie rejon Wrocław-Katowice. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr, północno-wschodni i wschodni, na północnym wschodzie będzie słaby bądź umiarkowany. W pozostałej części kraju umiarkowany do okresowo dość silnego, z porywami osiągającymi do 30-50 km/h (lokalnie na południu do 60 km/h).

Temperatura przy gruncie, czwartek 24.09 rano
Temperatura przy gruncie, czwartek 24.09 rano
Źródło: meteologix.com

Pogoda w Polsce. Blokada rexa

W kolejnych dniach, najprawdopodobniej aż do początku października, utrzyma się blokada cyrkulacji zachodniej. Pozostaniemy w chłodniejszym powietrzu, ale dominować będzie słoneczna aura. Do końca miesiąca w przeważającej części kraju nie spadnie nawet jeden litr wody na metr kwadratowy.

Co za to odpowiada? W pogodzie utrzymywać się będzie specyficzny układ synoptyczny - tak zwana blokada rexa. Taki układ jest stosunkowo rzadki. Blokadę tę tworzą wyż wraz z niżem zlokalizowanym bezpośrednio pod nim - i to niemal w pionie. Taką sytuację mamy właśnie w tej chwili.

W blokadzie typu rexa powietrze w wyżu obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w niżu - odwrotnie. Strumienie powietrza wędrują bowiem z wyżu do niżu lub tam, gdzie panuje niższe ciśnienie. Te dwa układy tworzą więc charakterystyczny kształt, przypominający odwróconą literę S. Taki układ synoptyczny zapewnia utrzymywanie się danego typu pogody przez dłuższy czas. Wszyscy w zasięgu wyżu będą cieszyć się słoneczną aurą, w tym także Polska, a tam, gdzie będzie niż, może padać deszcz. Niż będzie miał charakter stacjonarny. Opady w nim mogą się kumulować w jednym miejscu.

Gdzie minionej nocy było najzimniej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdzie minionej nocy było najzimniej

Polska

Pogoda na czwartek i piątek

Piątek w południowo-zachodniej połowie kraju zapowiada się dość pogodnie. Poza tym spodziewane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu do 15-16 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, przeważnie umiarkowany. 

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie pogodną i słoneczną aurę w przeważającej części kraju. Jedynie na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południowym zachodzie. Powieje wschodni i południowo-wschodni, przeważnie umiarkowany wiatr.

W niedzielę spodziewane jest kłębiaste małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany.

ventusky 25 29 OPAD
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 15-16 st. C na wschodzie do 17-18 st. C w centrum i na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr.

Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Czytaj także:
Kalkuta pod wodą
Największe ulewy od 37 lat. 12 osób zginęło
Świat
NASA
I już! Polecieli zbadać "bańkę", która opiekuje się Ziemią
Nauka
woda1
Woda wyważyła drzwi i wdarła się do hotelu
Świat
Meduza
Ma kolor waty cukrowej i 20-metrowe macki
Ciekawostki
Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Niedźwiedź 901
Tydzień Grubego Niedźwiedzia rozpoczęty. "Nie ma mowy o wstydzie"
Ciekawostki
Koszalin
Gdzie minionej nocy było najzimniej
Polska
Księżyc
Kluczowa misja w kosmos może odbyć się szybciej
Nauka
Pogodny dzień, Ornontowice (Śląskie)
Odczujemy chłód, ale aura pozytywnie na nas wpłynie
Prognoza
Nowi kandydaci na astronautów NASA
NASA poszerza załogę. Setki chętnych na jedno miejsce
Świat
Bakteria Vibrio vulnificus (zdjęcie ilustracyjne)
Mięsożerna bakteria. Nagły wzrost zakażeń i ofiar śmiertelnych
Świat
Potoki i wodospady na ulicach Capri po potężnej ulewie
Schody jak wodospady. Oberwanie chmury nad włoskimi wyspami
Świat
Nocne niebo
Noc pogodna, ale chłodna. Co nas czeka za dnia?
Prognoza
Jesień, pogoda
Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW
Prognoza
Prognoza silnego obniżenia się poziomu zamarzania nad północno-wschodnią Europą (poranek 25 września)
Zsunie się na nas arktyczny chłód. Możliwe przymrozki
Prognoza
Asteroida w pobliżu Ziemi
Wielki krater na dnie Morza Północnego. Wiemy już, jak powstał
Nauka
Hongkong. Przygotowania na nadejście tajfunu Ragasa
Nadciąga najsilniejsza burza w roku, wiatr prawie 300 kilometrów na godzinę
Świat
Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Iglaki zamierają w samym środku Polski
Polska
Most
Most pęka na ich oczach. Nagranie
Świat
Włochy. Zalany kemping Lago Isola w regionie Piemont, 22 września 2025
Woda porwała turystkę z kempingu. Na oczach męża
Świat
Łoś Emil odwiedził Austrię
Wędrował przez kolejne kraje. Łoś Emil zatrzymany
Ciekawostki
Ulewy nawiedziły indyjską Kalkutę
Prąd poraził mieszkańców w trakcie ulew. "Sytuacja jest okropna"
Świat
Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco
Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco
Świat
Jesień, początek jesieni
Mamy już kalendarzową jesień
Ciekawostki
chmury shutterstock_2644940895
Dziś będzie deszczowo i chłodno
Prognoza
Hiszpania piorun
Piorun trafił w słynną wieżę w Barcelonie
Świat
Noc, jesień, deszcz
Przed nami chłodna noc
Prognoza
Misja IMAP
Misja NASA przesunięta. Na pokładzie polski instrument
Nauka
Wieczór, noc, niebo, jezioro
Mieliśmy równonoc jesienną, ale dzień i noc nie były równe
Ciekawostki
Deszcz
Zmiana pogody. Miejscami będzie tylko 12 stopni
Prognoza
Ragasa na Filipinach
Komunikat MSZ dla Polaków w Hongkongu. "Rozważ to przy planowaniu podróży"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica