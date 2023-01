Prognoza pogody na ferie zimowe 2023. Czy spadnie śnieg?

Pierwsze dni ferii zimowych przyniosą nam na ogół pochmurną aurę. Miejscami jest jednak szansa na przejaśnienia, a nawet i rozpogodzenia. Jak pokazuje nasza prognoza na ferie zimowe 2023, pojawią się opady, ale jedynie deszczu.

Za kilka dni rozpoczynają się ferie zimowe. Co roku dwutygodniowy okres oddzielający oba semestry szkolne jest ruchomy i w różnych województwach przypada inaczej. W tym roku pierwsza tura ferii rozpoczyna się 16 stycznia. Jako pierwsi na zimowy odpoczynek udadzą się uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Czy będą mogli nacieszyć się śniegiem?

Pogoda na ferie zimowe 2023

SOBOTA 14.01

Według najnowszych prognoz synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego, sobota w całym kraju będzie upływać pod znakiem pochmurnego nieba. We wszystkich województwach objętych feriami spodziewane są przejaśnienia, ale chwilami może padać deszcz.

Najzimniej będzie w województwie podkarpackim. Termometry pokażą tam około 3/5 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie na Lubelszczyźnie i Śląsku - maksymalnie do 4/6 st. C. Najwyższych wartości na termometrach można spodziewać się w województwach łódzkim i pomorskim, a będzie to 5/7 st. C.

NIEDZIELA 15.01

Kolejnego dnia zachmurzenie w Polsce będzie większe. Oprócz tego wystąpią opady deszczu.

Mieszkańcy województwa podkarpackiego na termometrach zobaczą 3/6 st. C. Na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Śląsku temperatura sięgnie 4/7 st. C. Dla województwa łódzkiego prognozowana temperatura maksymalna to 5/7 st. C

PONIEDZIAEK 16.01

W poniedziałek także będzie pochmurno. Największe zachmurzenie wystąpi na Pomorzu, Podkarpaciu i Śląsku. Jest jednak szansa na przejaśnienia, ale tylko w województwach łódzkim i lubelskim. Oprócz tego będzie padać deszcz. Najintensywniejsze opady przewidywane są na Podkarpaciu - może tam spaść nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

W najcieplejszej chwili dnia temperatura sięgnie: 2/5 st. C w województwie podkarpackim, 3/4 st. C w województwie lubelskim, 4/6 st. C w województwie łódzkim, 5/6 st. C w województwie śląskim oraz 5/7 st. C w województwie pomorskim.

WTOREK 17.01

Także we wtorek pojawią się chmury - największe zachmurzenie wystąpi na Pomorzu. W pozostałych województwach możliwe są przejaśnienia, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu nawet rozpogodzenia. Przez cały dzień we znaki będzie dawał się nam silny wiatr. Jego porywy mogą rozpędzać się do 40-70 kilometrów na godzinę.

Najchłodniej będzie na Pomorzu - do 4/6 st. C. Na Lubelszczyźnie, Śląsku i Ziemi Łódzkiej termometry pokażą maksymalnie 5/7 st. C. Dla Podkarpacia prognozowana jest temperatura rzędu 6/8 st. C.

ŚRODA 18.01

Środa we wszystkich regionach objętych feriami będzie pochmurna i deszczowa. Mogą pojawiać się jednak przejaśnienia. Dokuczą nam także silniejsze porywy wiatru, które osiągną ponad 60 km/h.

Pomorze znów będzie najchłodniejsze - tam na termometrach będziemy mogli zobaczyć 4/7 st. C. W województwach łódzkim i lubelskim termometry wskażą 7/8 st. C, a w podkarpackim i śląskim - 7/9 st. C.

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl