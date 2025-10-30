Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Piątek 31 października będzie dość pogodny. Tylko na północnym wschodzie utrzyma się duże zachmurzenie - na Suwalszczyźnie będzie ono nawet całkowite, a o poranku mogą tam wystąpić także szybko zanikające opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, a na krańcach zachodnich i południowych - małe. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 st. C w województwie podlaskim, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na południu i zachodzie. Na wschodzie i północnym wschodzie wiatr wiejący z północnego zachodu będzie jeszcze dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę. W centrum powieje z zachodu - przeważnie umiarkowanie. Na południowym zachodzie wiatr będzie słaby, z kierunków zmiennych.

Pogoda na dzień Wszystkich Świętych. Prognoza na 1 listopada

Sobota 1 listopada będzie dość pogodna, z zachmurzeniem na ogół umiarkowanym, na zachodzie wzrastającym w drugiej części dnia do dużego. Zanim się rozpogodzi, w godzinach przedpołudniowych, szczególnie w północno-wschodniej połowie kraju, mogą utrzymywać się niskie chmury oraz towarzyszące im zamglenia, a rano mgły. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 13-15 st. C w przeważającej części kraju, do 16-18 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, jedynie w górach dość silny i silny, w porywach osiągający do 50-60 km/h.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wyraźna anomalia na początku listopada

Pogoda na Zaduszki. Prognoza na 2 listopada

Niedziela 2 listopada przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu postępującymi od zachodu w kierunku centrum i północnego wschodu. Najintensywniej będzie padać w pasie od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę, po Pomorze Gdańskie - tam może spaść do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Bez opadów obejdzie się tylko na południowym zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-13 st. C na północy, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby i zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach

Chmury i opady na początku tygodnia

W poniedziałek będzie pochmurnie z deszczem w przeważającej części kraju. Najmocniejsze opady są spodziewane na południu i południowym wschodzie kraju - ich suma wyniesie do 10-20 l/mkw. Deszcz zaniknie jedynie na północnym zachodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie 10-12 st. C w całym kraju. Wiatr, zmienny, będzie słaby i umiarkowany.

We wtorek spodziewana jest dość pogodna aura. Zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane - więcej chmur pojawi się jedynie na Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 9-11 st. C na wschodzie i w centrum do 12 st. C na zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach