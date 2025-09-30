Powrót groźnej aury. Tu IMGW może wydać żółte alarmy

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek - silny wiatr

Na środę i czwartek nie są planowane żadne ostrzeżenia meteorologiczne.

Synoptycy IMGW prognozują, że w piątek sytuacja pogodowa może ulec zmianie. W województwie zachodniopomorskim ma silnie wiać. Mogą tu pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę - silny wiatr

W sobotę silny wiatr może pojawić się w większej części kraju. Alarmy pierwszego stopnia są spodziewane w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz w południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz