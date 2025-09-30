Powrót groźnej aury. Tu IMGW może wydać żółte alarmy

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek - silny wiatr
Na środę i czwartek nie są planowane żadne ostrzeżenia meteorologiczne.
Synoptycy IMGW prognozują, że w piątek sytuacja pogodowa może ulec zmianie. W województwie zachodniopomorskim ma silnie wiać. Mogą tu pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia.
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę - silny wiatr
W sobotę silny wiatr może pojawić się w większej części kraju. Alarmy pierwszego stopnia są spodziewane w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz w południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
