Przed nami mocne wejście jesieni

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska dostała się pod wpływ pogodnego wyżu Oldenburgia z centrum nad Bałkanami. Jedynie północno-wschodnie krańce kraju pozostaną w nocy pod wpływem frontu ciepłego i niżu znad Skandynawii. Nad Polskę wlewa się szerokim strumieniem ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Nocą miejscami temperatura przy bezchmurnym niebie spadnie poniżej 15 stopni Celsjusza, ale w sobotę po południu mocno wzrośnie, szczególnie na południowym zachodzie kraju, południu i w centrum.

Pogoda na weekend

W sobotę w Polsce będzie słonecznie, tylko na północy i północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C miejscami na Śląsku i Przedgórzu Sudeckim. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy. W porywach będzie on wiał z prędkością do 50 km/h.

W niedzielę wyż przemieści się nad Morze Czarne i wciąż wpływać będzie na pogodę w Polsce. Jednocześnie ciśnienie ma spadać wraz ze zbliżaniem się od zachodu wiru niżowego, którego centrum ulokuje nad południową Skandynawią. Środkowa Europa, pomiędzy tymi dwoma układami, pozostanie w silnym strumieniu ciepła. Po południu północno-zachodnia część Polski zacznie dostawać się pod wpływ chłodnego frontu atmosferycznego i większego zachmurzenia.

Niedziela będzie słoneczna, jedynie na północnym zachodzie kraju w ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia kłębiastego. Pod wieczór na Pomorzu Zachodnim może spaść przelotny deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 26 st. C na Pomorzy Zachodnim oraz 29-30 st. C w centrum i na południu. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, dość silny.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Kolejnej doby niż i front obejmą zachodnie regiony kraju, wtłoczą deszczowe chmury i chłodniejszą masę powietrza. Pozostała część Polski będzie jeszcze w wyżowej, letniej pogodzie.

W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek front chłodny przetoczy się nad krajem z kłębiącymi się chmurami i miejscami gwałtownymi burzami, w związku z wypieraniem ciepłej zwrotnikowej masy powietrza. Cały kraj znaleźć się ma już pod wpływem niżu, w zatoce chłodu. W środę front wciąż zalegać ma nad południowymi i środkowymi regionami Polski, niosąc deszcz. W połowie tygodnia temperatura będzie miejscami o około 15 st. C niższa w porównaniu z weekendem. To będzie mocne wejście jesieni.

W poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane. Na zachodzie kraju i Pomorzu okresami będzie duże i towarzyszyć mu będą przelotne opady deszczu, których suma wyniesie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą również pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej, 25 st. C w centrum kraju i 28 st. C na południowym wschodzie. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, skręcający od zachodu na północno-zachodni. Będzie on umiarkowany i dość silny, w burzach - silny.

We wtorek wystąpi zachmurzenie kłębiaste duże z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju spodziewany jest zanik opadów. Poza tym okresami spadnie do 10 l/mkw. deszczu, a na południu w momencie wystąpienia burz - do 20-40 l/mkw., szczególnie w górach. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Podkarpaciu. Nadciągnie wiatr północny, umiarkowany, w burzach - silny.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na środę

W środę będzie pochmurno. Na północy prognozowane są przejaśnienia i na ogół brak opadów deszczu. Poza tym okresowo popada. Suma deszczu wyniesie do 5-10 l/mkw., a w Sudetach - 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Pogórzu Karpackim do 16 st. C w centrum kraju i na Pomorzu. Powieje wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 50-60 km/h.

