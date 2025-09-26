Logo TVN24
Prognoza

Będzie się robić coraz zimniej. W jednej części kraju może spaść śnieg

|
Chłodno, jesień
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W nadchodzących dniach napłynie do Polski zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Sprawi, że z każdym dniem temperatura będzie spadać. Przy nocnych rozpogodzeniach możliwe są przymrozki.

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu Petralilly z centrum ulokowanym nad Skandynawią.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu, którego centrum zalegać ma nad Rosją. Ale w obszar wyżowy wbije się od wschodu zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Wzrośnie zachmurzenie kłębiaste i miejscami na wschodzie, południu oraz w centrum pojawić się mogą przelotne opady deszczu, a w górach śniegu.

Za frontem popłynie w poniedziałek z północnego wschodu kolejna porcja zimnego powietrza pochodzenia arktycznego, w którym temperatura znacząco spadnie. W przyszłym tygodniu, przy nocnych rozpogodzeniach, możliwe są kolejne przymrozki.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się słonecznie. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju spodziewany jest wzrost zachmurzenia kłębiastego do umiarkowanego i dużego. Termometry wskażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na południowym zachodzie. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny wiatr. W niedzielę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na północnym wschodzie i wschodzie okresami duże. Na Podlasiu pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 st. C na wschodzie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na zachodzie. Wiatr, wschodni i północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

TEMP
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na południowym wschodzie i południu kraju spadnie deszcz o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Pomorzu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, który na wschodzie okresami będzie dość silny.     We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. W centrum i na południu słabo popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu. Wiatr, północno-wschodni, będzie słaby i umiarkowany.

Czy zima będzie śnieżna? I czy zmarzniemy? Sprawdzamy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy zima będzie śnieżna? I czy zmarzniemy? Sprawdzamy

Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na środę

Na środę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na południu Polski popada deszcz do 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na Podkarpaciu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

deszcz
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

pogoda prognoza pogody
