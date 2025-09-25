Pogoda na weekend. Co nam przyniesie antycyklon Petralilly

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska znajduje się pod wpływem pogodnego antycyklonu (wyżu) Petralilly z centrum ulokowanym nad południową Skandynawią. Jedynie krańce południowe i południowo-zachodnie kraju pozostają na skraju niżu znad Alp, w zasięgu frontu atmosferycznego z większym zachmurzeniem i niewielkimi opadami deszczu. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. W piątek będzie ono jednak od południa i zachodu powoli wypierane przez cieplejsze masy płynące z południa.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu, w masach łagodnego powietrza, płynącego wolno znad południa. Masy te będą jednak umiarkowanie ciepłe i temperatura w nich popołudniami raczej nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Tym bardziej że w poniedziałek w obszar wyżowy wbije się od wschodu zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Na początku tygodnia wzrośnie zachmurzenie kłębiaste, a z północnego wschodu wsunie się nad kraj kolejna porcja zimnego powietrza. Sprawi ona, że temperatura spadnie, szczególnie na wschodzie. Możliwe są kolejne przymrozki.

Pogoda na piątek. Miejscami mocniej powieje

W piątek na południowym zachodzie i południu kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Ziemi Lubuskiej i w Sudetach może popadać słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski dopisze słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie i Wyżynie Śląskiej do 17-18 st. C w centrum kraju oraz w Wielkopolsce. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie, południu i w centrum kraju okresami okaże się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend. Temperatura nie przekroczy 19 stopni

Sobota zapowiada się słonecznie. Tylko na północnym wschodzie kraju spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Na niedzielę prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na północnym wschodzie okresami duże. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C na wschodzie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Śląsku. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Chmury będą snuć się po niebie

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Śląsku. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami powieje dość silnie. We wtorek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, w pasie od Pomorza, przez centrum kraju, po Małopolskę i Podkarpacie - przejściowo duże. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na zachodzie. Wiatr, południowo-wschodni, będzie umiarkowany, na wschodzie okresami silniejszy.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com