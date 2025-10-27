Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na północy niewykluczone są burze. Temperatura wyniesie minimalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 80-100 km/h.

Pogoda na jutro - wtorek, 28.10

We wtorek na niebie utrzyma się zachmurzenie kłębiaste duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na północnym wschodzie niewykluczone są burze. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Nadciągnie z zachodu i południowego zachodu umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-60 km/h., a w górach do 80-100 km/h.

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie dość wysoka. Najwyższa okaże się na północy, wschodzie oraz południowym wschodzie - przekroczy tu 80 procent. Odczujemy chłód, wilgoć i wiatr, a warunki wszędzie okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno, wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Barometry pokażą o północy 983 hPa, a ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie spodziewane jest pochmurne niebo z okresowym deszczem. Termometry wskażą do 9 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W południe ciśnienie osiągnie 990 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz, niewykluczona będzie też burza. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. Ciśnienie będzie rosnąć, a na barometrach o północy zobaczymy 992 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny wtorek z okresowymi opadami. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany oraz dość silny wiatr. Barometry w południe pokażą 997 hPa, ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem chmur i opadów deszczu. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie ma rosnąć, o północy wyniesie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu zapowiada się pochmurno. Okresowo wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 993 hPa, ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

Duże zachmurzenie z opadami deszczu prognozowane jest w nocy we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Barometry o północy wskażą 986 hPa, a ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu we wtorek zapanuje pochmurna aura. Pojawią się przejaśnienia, ale może także okresowo padać deszcz. Termometry wskażą do 11 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 992 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć, o północy zobaczymy na barometrach 975 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się pochmurno. Okresami popada. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Barometry pokażą w południe 983 hPa, ciśnienie będzie rosnąć.