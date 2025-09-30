Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 1.10. Miejscami nie będzie nawet 10 stopni

|
Noc, jesień, deszcz
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli środę, 1.10. Nocą na niebie pojawi się sporo chmur, które w większości kraju przyniosą słabe opady. Pierwszy dzień października nie da nam ani wiele słońca, ani wysokich wartości na termometrach.

W ciągu najbliższej nocy będzie pochmurnie, choć pojawią się przejaśnienia. Na północnym wschodzie i krańcach zachodnich kraju na ogół nie będzie padać. W pozostałej części Polski miejscami spadnie słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce. Wiatr wiejący z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 1.10

W środę zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym zachodzie, południu i w centrum kraju popada do 3 l/mkw. Słaby deszcz możliwy jest lokalnie także na Pomorzu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C na południowym wschodzie, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na północnym wschodzie do ponad 90 procent na południu. Odczujemy chłód. Warunki biometeo będą neutralne w północnej i północno-wschodniej Polsce oraz niekorzystne w reszcie kraju.

Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Okresami popada słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dzień w stolicy również zapowiada się na pochmurny z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanują chmury. Z jednej strony prognozowane są przejaśnienia, z drugiej - może słabo popadać. Słupki rtęci pokażą minimum 6 st. C. Wiatr, wiejący z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1033 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Jutro w Trójmieście niebo zakryją chmury, ale można liczyć na przejaśnienia. Na termometrach pokaże się maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1033 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu pojawi się dużo chmur, ale także można liczyć na przejaśnienia. Okresami spodziewany jest słaby deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna środa z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Tej nocy we Wrocławiu będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Okresami słabo popada. Temperatura spadnie do 6 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa przyniesie we Wrocławiu chmury, a okresami także deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 12 st. C Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe wyniesie 1015 hPa.

Prognoza na noc - Kraków

Noc będzie w Krakowie pochmurna z przejaśnieniami. Momentami spadnie słaby deszcz. Na termometrach pokaże się przynajmniej 7 st. C. Wiatr, wiejący z północnego wschodu, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa przyniesie mieszkańcom Krakowa chmury i okresowe opady. Słupki rtęci pokażą maksymalnie zaledwie 9 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Ekshuragan namiesza w pogodzie. Porywy mogą przekraczać 100 km/h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ekshuragan namiesza w pogodzie. Porywy mogą przekraczać 100 km/h

Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
