Prognoza

Pogoda na jutro - sobota, 27.09. To będzie zimna noc, miejscami mocniej powieje

|
Noc niebo
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 27.09. Noc będzie chłodna, ale i pogodna. Temperatura w części kraju spadnie do zera stopni. Dzień przyniesie dużo słońca.

Noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w centrum kraju do 8-9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Na wschodzie kraju mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, a na zachodzie i w centrum kraju okresami dość silny. W porywach może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 27.09.

Sobota zapowiada się słonecznie. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju spodziewany jest wzrost zachmurzenia kłębiastego do umiarkowanego i dużego. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na południowym zachodzie. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny wiatr.

Prognoza na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 50 do 60 procent. W północnej połowie Polski odczujemy chłód, w południowej - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne, mimo spadającego ciśnienia, będą korzystne w całym kraju.

Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pogodne. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie będzie pogodna, po południu na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie aura będzie pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1032 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie pogodną aurę. Po południu na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, w południe dojdzie do 1030 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 6 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka słoneczna sobota. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami powieje on silniej. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie słonecznie. Termometry pokażą nie więcej niż 20 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami powieje on silniej. Ciśnienie będzie spadać, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Prognoza na noc - Kraków

Nocnie niebo w Krakowie będzie pogodne. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie aura będzie słoneczna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 998 hPa.

Warunki drogowe w sobotę

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ampaw/Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
