Aura w nocy będzie pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 2 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, 3-4 st. C w centrum kraju oraz 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, na północy okresami dość silny. W porywach jego prędkość dojdzie do 50 kilometrów na godzinę

Pogoda na jutro - sobota, 1.11. Prognoza na Wszystkich Świętych

W sobotę, czyli w dzień Wszystkich Świętych, w dużej części kraju spodziewać się możemy zachmurzenia małego i umiarkowanego, na zachodzie wzrastającego do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Podlasiu, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Powieje wiatr na ogół południowy i umiarkowany. Po południu chwilami będzie się on nasilał - w porywach na zachodzie i północy kraju wiatr osiągnie prędkość nawet 50 km/h.

Warunki biometeo na jutro

Wilgotność powietrza w większości kraju będzie dość wyrównana i wyniesie około 60 procent - nieco więcej w centralnej, północnej i południowej Polsce. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie korzystne, jedynie w północno-zachodniej i zachodniej części kraju w drugiej części dnia będą one neutralne, ale przechodzące w niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pogodne. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie aura będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, po południu okresami dość silny. Ciśnienie będzie wolno spadać, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie noc będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy co najmniej 5 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie dość pogodnie. Temperatura nie przekroczy 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, dość silny i południowy. Ciśnienie wolno będzie spadać, w południe wyniesie ono 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Na termometrach nie zobaczymy mniej niż 4 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie ono 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę aura w Poznaniu będzie pogodna, pod wieczór pojawi się na niebie więcej chmur. Temperatura maksymalna nie przekroczy 15 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, po południu okresami dość silny. Ciśnienie będzie wolno spadać, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pogodnie, jedynie pod wieczór pojawi się więcej chmur na niebie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany, po południu okresami dość silny. Ciśnienie będzie wolno spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocne niebo nad Krakowem będzie pogodne. Na termometrach zobaczymy co najmniej 2 st. C. Odczuwalny będzie południowy, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie będzie pogodna, chwilami pojawi się więcej chmur kłębiastych na niebie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 17 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, po południu chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie wolno spadać, w południe wyniesie 991 hPa.

