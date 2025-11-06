Pogoda na jutro - piątek, 7.11. Miejscami wystąpią przymrozki

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pogodna. Zachmurzenie będzie jednak wzrastać w województwach wschodnich. Lokalnie utworzą się zamglenia i mgły, które najgęstsze będą w godzinach porannych i mogą ograniczać widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza w Łodzi i Katowicach do 4 st. C w Poznaniu i Szczecinie. W centrum i na południu kraju wystąpią przymrozki - temperatura przy gruncie wyniesie tam do -2/-3 st. C. Powieje słabo, z południowego wschodu.

Pogoda na jutro - piątek, 7.11

W piątek rano pojawią się lokalne zamglenia i mgły. W ciągu dnia pogodnie i słonecznie zrobi się przede wszystkim na zachodzie i południu kraju, natomiast w pozostałych regionach czasami będzie się chmurzyć. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni w Suwałkach, przez 11 stopni w Warszawie, do 14 stopni w Rzeszowie i w Zielonej Górze. Wiatr, słaby i umiarkowany, nadciągnie z południa.

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju będzie umiarkowana i wyniesie około 60 procent. Im dalej na północny wschód, tym będzie ona wyższa. Warunki biometeo w większości kraju będą korzystne, jedynie na południu - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pogodne, ale pojawić się mogą lokalne zamglenia i mgły. Temperatura nie spadnie poniżej 3 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek aura najpierw będzie pogodna, lecz w ciągu dnia stopniowo się zachmurzy. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodna, choć lokalnie mogą się pojawić zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie, ale w ciągu dnia się zachmurzy. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1021 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Lokalnie mogą pojawić się zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy co najmniej 2 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy dojdzie do 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie początkowo będzie mglisty, potem się wypogodzi. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, ale lokalnie mogą wystąpić zamglenia i mgły. Termometry nie wskażą mniej niż 4 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu będzie pogodny. Temperatura maksymalna nie przekroczy 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Wrocławiem będzie pogodne. Miejscami mogą wystąpić zamglenia i mgły. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Aura w piątek we Wrocławiu będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1002 hPa.

