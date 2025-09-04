Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 5.09. Mglisto, gorąco i burzowo

Burze, lato, gorąco, chmury
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Nadchodząca noc zapowiada się pogodnie. Już nad ranem w całej Polsce pojawią się jednak mgły i zamglenia, które ograniczą widoczność. W ciągu dnia w większości kraju będzie ciepło, a miejscami upalnie. Sielankę popsują przelotne opady i burze, miejscami gwałtowne.

Najbliższa noc będzie pogodna w większości kraju - jedynie na południu i południowym wschodzie prognozowanych jest więcej chmur kłębiastych, z których miejscami przelotnie popada. Nad ranem pojawią się liczne mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze wschodu i północy będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 5.09

W piątek rano zachmurzenie kłębiaste będzie małe i umiarkowane, ale w ciągu dnia wzrośnie do dużego. Okresami, głównie po południu, spodziewane są opady deszczu do 10-40 litrów na metr kwadratowy. Na południu, wschodzie i w centrum kraju rozwiną się burze, lokalnie gwałtowne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30-31 st. C na wschodzie. Powieje z południa i zachodu, słabo i umiarkowanie, w burzach silnie.

Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W piątek wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na wschodzie do ponad 80 procent na zachodzie. Warunki biometeorologiczne w całym kraju okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie, choć nad ranem będzie mglisto. Temperatura spadnie do 16 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Do południa piątek w stolicy będzie pogodny. Później pojawi się więcej chmur kłębiastych, które przyniosą przelotne opady deszczu, pod wieczór może zagrzmieć. Temperatura wyniesie maksymalnie 29 st. C. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie, w burzy silnie. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna, ale nad ranem pojawią się mgły. Termometry pokażą minimum 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Do południa w Trójmieście będzie pogodnie, jednak później niebo się zachmurzy i przelotnie popada. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, ale nad ranem trzeba będzie uważać na mgły. Temperatura maksymalna osiągnie 15 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W dzień pogoda w Poznaniu się popsuje. Zachmurzenie kłębiaste wzrośnie do umiarkowanego i dużego, spadnie przelotny deszcz. Na termometrach pokaże się maksymalnie 27 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Szykuje się pogodna noc we Wrocławiu. Nad ranem będzie jednak mgliście. Temperatura osiągnie minimalnie 14 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Przelotnie popada, może także zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje z południowego zachodu, na ogół słabo i umiarkownie, w burzy silnie. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna, choć przejściowo pojawi się więcej chmur i może przelotnie popadać. Temperatura spadnie do 16 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W dzień w Krakowie niebo będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a po południu burza. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie, w burzy silnie. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 986 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

