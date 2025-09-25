Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 26.09. Nocą możliwe są przymrozki

Pierwszy przymrozek tej jesieni
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 26.09. Mieszkańców Polski czeka chłodna i miejscami wietrzna noc. Lokalnie pojawią się przygruntowe przymrozki. Piątek przyniesie więcej słońca, choć nie wszędzie.

Noc będzie pogodna. Tylko na południowym zachodzie i południu kraju zrobi się pochmurno i miejscami spadnie słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-6 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie kraju mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie, południu i w centrum kraju okresami dość silny. W porywach może rozpędzić się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 26.09.

W piątek na południowym zachodzie i południu kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Ziemi Lubuskiej i w Sudetach może popadać słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski dopisze słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie i Wyżynie Śląskiej do 17-18 st. C w centrum kraju oraz w Wielkopolsce. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie, południu i w centrum kraju okresami okaże się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Antycyklon Petralilly. Taki będzie weekend

Antycyklon Petralilly. Taki będzie weekend

-3 stopnie przy gruncie. Tu noc była lodowata

-3 stopnie przy gruncie. Tu noc była lodowata

Pogoda
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie przeważnie 50-60 procent. Tylko na południu, w strefie frontu atmosferycznego i tam, gdzie może padać słaby deszcz, będzie wyższa - osiągnie do około 80 procent. Warunki biometeorologiczne będą w większości neutralne, choć na południu mogą zmieniać się w niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 16 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą co najmniej 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1033 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1034 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie rozpogodzone. Słupki rtęci nie spadną poniżej 7 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna. Może spaść słaby deszcz. Termometry pokażą co najmniej 9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno. Może spaść również słaby deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1000 hPa.

Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Jaga_

Udostępnij:
TAGI:
prognoza pogodyprognozapogoda
Czytaj także:
Dokarmianie ptaków - karmnik
Jak dokarmiać ptaki?
Polska
Dwie burze na zdjęciu satelitarnym
Niespokojnie na Atlantyku. USA i Karaiby zagrożone
Świat
Ian Stasko i Andrew Porter
"Dlaczego to musiało przydarzyć się akurat im?"
Świat
AdobeStock_456214623
Antycyklon Petralilly. Taki będzie weekend
Prognoza
Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie
Wiatr w Polsce. Uszkodzony dach i zniszczone samochody
Pogoda
Rzeka Ganges
Ganges wysycha w zastraszającym tempie
Świat
Rwąca woda niszczy restaurację w Hongkongu
Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund
Świat
Szwajcarski "umierający lodowiec"
"Umierający lodowiec". Może zniknąć jeszcze za naszego życia
Świat
Zimno, przymrozki, mróz, niska temperatura
-3 stopnie przy gruncie. Tu noc była lodowata
Pogoda
Zniszczenia na Tajwanie po przejściu supertajfunu Ragasa
"Powrót do domu jest zbyt ryzykowny"
Świat
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Ziemia zatrzęsła się w Wenezueli
Świat
Pogoda na 5 dni
Niewiele chmur, ale też i stopni na termometrach
Prognoza
Zerwana część dachu szpitala w Oklahomie
Burza zniszczyła część dachu szpitala. Ewakuacja pacjentów
Świat
Strażacy w miejscowości Altadena w Kalifornii, 13 stycznia 2024 r.
Jej dom przetrwał pożogę, ale wykryto w nim cyjanek i ołów
Świat
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach
Świat
Przymrozki
Lokalnie mogą pojawić się przymrozki
Prognoza
Jesień, pogoda, słońce
Rzadki układ będzie rządził pogodą w Polsce
Prognoza
Kalkuta pod wodą
Największe ulewy od 37 lat. 12 osób zginęło
Świat
NASA
I już! Polecieli zbadać "bańkę", która opiekuje się Ziemią
Nauka
woda1
Woda wyważyła drzwi i wdarła się do hotelu
Świat
Meduza
Ma kolor waty cukrowej i 20-metrowe macki
Ciekawostki
Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Niedźwiedź 901
Tydzień Grubego Niedźwiedzia rozpoczęty. "Nie ma mowy o wstydzie"
Ciekawostki
Koszalin
Gdzie minionej nocy było najzimniej
Polska
Księżyc
Kluczowa misja w kosmos może odbyć się szybciej
Nauka
Pogodny dzień, Ornontowice (Śląskie)
Odczujemy chłód, ale aura pozytywnie na nas wpłynie
Prognoza
Nowi kandydaci na astronautów NASA
NASA poszerza załogę. Setki chętnych na jedno miejsce
Świat
Bakteria Vibrio vulnificus (zdjęcie ilustracyjne)
Mięsożerna bakteria. Nagły wzrost zakażeń i ofiar śmiertelnych
Świat
Potoki i wodospady na ulicach Capri po potężnej ulewie
Schody jak wodospady. Oberwanie chmury nad włoskimi wyspami
Świat
Nocne niebo
Noc pogodna, ale chłodna. Co nas czeka za dnia?
Prognoza
Jesień, pogoda
Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica