Prognoza pogody na noc

Noc będzie pogodna. Tylko na południowym zachodzie i południu kraju zrobi się pochmurno i miejscami spadnie słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-6 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie kraju mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie, południu i w centrum kraju okresami dość silny. W porywach może rozpędzić się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 26.09.

W piątek na południowym zachodzie i południu kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Ziemi Lubuskiej i w Sudetach może popadać słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski dopisze słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie i Wyżynie Śląskiej do 17-18 st. C w centrum kraju oraz w Wielkopolsce. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie, południu i w centrum kraju okresami okaże się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.

Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie przeważnie 50-60 procent. Tylko na południu, w strefie frontu atmosferycznego i tam, gdzie może padać słaby deszcz, będzie wyższa - osiągnie do około 80 procent. Warunki biometeorologiczne będą w większości neutralne, choć na południu mogą zmieniać się w niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 16 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą co najmniej 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1033 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1034 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie rozpogodzone. Słupki rtęci nie spadną poniżej 7 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna. Może spaść słaby deszcz. Termometry pokażą co najmniej 9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno. Może spaść również słaby deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1000 hPa.

Warunki drogowe w piątek