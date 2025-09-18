Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 19.09. W nocy pojawią się mgły

Noc miejscami będzie mglista
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 19.09. Noc w Polsce upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i miejscowych mgieł. W dzień mogą pojawić się niewielkie opady deszczu.

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na całym Śląsku i w Małopolsce na ogół opady deszczu nie są prognozowane. Poza tym miejscami spadnie słaby deszcz, którego suma wyniesie do 3 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny, w porywach będzie wiał z prędkością do 50 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 60-70 km/h.

Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 19.09

W piątek na zachodzie i południu Polski wystąpi zachmurzenie z rozpogodzeniami. Rano lokalnie pojawią się mgły i zamglenia. Miejscami na północy i wschodzie kraju spadnie do 3 l/mkw. deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 19 st. C na Suwalszczyźnie, 23 st. C w centrum kraju i 25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Nadciągnie wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na północy i północnym wschodzie Polski w porywach wiatr będzie wiał z prędkością do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza w strefie frontu wyniesie około 80 procent i więcej. Na południowym zachodzie i zachodzie Polski będzie ona na poziomie 60 procent lub mniej. Warunki biometeo na zachodzie, południu i w centrum kraju będą korzystne. Niekorzystne będą w północno wschodniej i wschodniej części Polski.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Prognoza na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pochmurne z przejaśnieniami. Okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy osiągając wartość 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Do południa może spaść słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 22 st. C. Nadciągnie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna. Okresami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami spadnie słaby deszcz, który po południu zaniknie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu w nocy pogoda będzie pochmurna z przejaśnieniami. Okresowo wystąpi słaby deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 15 st. C. Nadciągnie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy osiągając wartość 1010 hPa.

Prognoza na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu prognozowane są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 24 st. C. Umiarkowany i silny wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 14 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu będzie pogodny. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 25 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południu wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są również słabe opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 14 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 998 hPa.

Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogoda
Czytaj także:
Bransoletka
Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało
Świat
Zmiany klimatu, topnienie lodowców
Obieg wody na świecie staje się chaotyczny
Nauka
Asteroida, Ziemia
Odkryto populację asteroid zdolnych do gwałtownego rozpadu
Nauka
Jaguar amerykański, jaguar - zdjęcie ilustracyjne
Jaguar pobił rekord w pływaniu
Świat
Rzeka Odra
Ile soli trafiło do Odry z kopalni. Jest raport NIK
Polska
Upał w Polsce
Upał na koniec lata i mocne wejście jesieni. Prognoza pogody
20 min
pc
Czy nasz wszechświat jest uwięziony w czarnej dziurze?
KIJEK W KOSMOSIE
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
Nauka
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
Polska
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
Świat
Wraca złota, polska jesień
Złota jesień i babie lato to nie to samo
Nauka
Służby sprzątają pozostałości domu na Outer Banks, który zawalił się po burzy
Morze zmyło dom. Mieszkańcy boją się o kolejne
Świat
Tukan, Brazylia
Uwolnili setki zwierząt. Większość z nich miała zginąć
Świat
Burza tropikalna Gabrielle
Atlantyk się przebudził. Gabrielle nabiera sił
Świat
Pochmurno, chłodniej
Dziś będzie chłodno, pochmurno i wietrznie
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
Polska
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
Świat
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
Nauka
Upały we Włoszech
Tragiczny bilans lata. Zmiany klimatu mogły zabić 16,5 tysiąca ludzi
Nauka
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocniej wieje
Polska
Latimeria chalumnae - jeden z wciąż żyjących gatunków ryb trzonopłetwych
Nowi kuzyni "żywych skamieniałości". Przez 150 lat naukowcy mieli ich pod nosem
Nauka
Choroba Chagasa
Choroba "całujących robaków" szerzy się w USA. Naukowcy apelują
TVN24
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
Świat
Powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Błotnisty potok zmył domy i sklepy. "Nie ma po nich żadnego śladu"
Świat
Reuspensja popiołu na zboczach Mount St. Helens
Pył się pojawił, ale erupcji nie było. Skąd się tam wziął
Świat
Dolina Pięciu Stawów Polskich, widok na Przedni Staw, 17 września 2025
Trudne warunki na szlakach. W Tatrach może spaść śnieg
Zniszczony amazoński las deszczowy (zdjęcie poglądowe)
W cztery dekady zniknął obszar wielkości Hiszpanii
Świat
Asteroida
Jest wielkości wieżowca, w czwartek zbliży się do nas
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica