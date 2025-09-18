Prognoza na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na całym Śląsku i w Małopolsce na ogół opady deszczu nie są prognozowane. Poza tym miejscami spadnie słaby deszcz, którego suma wyniesie do 3 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny, w porywach będzie wiał z prędkością do 50 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 60-70 km/h.

Pogoda na jutro - piątek, 19.09

W piątek na zachodzie i południu Polski wystąpi zachmurzenie z rozpogodzeniami. Rano lokalnie pojawią się mgły i zamglenia. Miejscami na północy i wschodzie kraju spadnie do 3 l/mkw. deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 19 st. C na Suwalszczyźnie, 23 st. C w centrum kraju i 25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Nadciągnie wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na północy i północnym wschodzie Polski w porywach wiatr będzie wiał z prędkością do 50-60 km/h.

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza w strefie frontu wyniesie około 80 procent i więcej. Na południowym zachodzie i zachodzie Polski będzie ona na poziomie 60 procent lub mniej. Warunki biometeo na zachodzie, południu i w centrum kraju będą korzystne. Niekorzystne będą w północno wschodniej i wschodniej części Polski.

Prognoza na noc - Warszawa

Nocne niebo nad Warszawą będzie pochmurne z przejaśnieniami. Okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy osiągając wartość 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Do południa może spaść słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 22 st. C. Nadciągnie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna. Okresami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami spadnie słaby deszcz, który po południu zaniknie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu w nocy pogoda będzie pochmurna z przejaśnieniami. Okresowo wystąpi słaby deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 15 st. C. Nadciągnie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy osiągając wartość 1010 hPa.

Prognoza na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu prognozowane są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 24 st. C. Umiarkowany i silny wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 14 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu będzie pogodny. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 25 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południu wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są również słabe opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 14 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 998 hPa.

