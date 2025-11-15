Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Na północnym wschodzie noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na zachodzie, południu i w centrum spodziewane są opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela, 16.11

Niedziela na południu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. W większości kraju okresami spadnie deszcz rzędu 2-5 l/mkw. Na północnym wschodzie opad będzie marznący i miejscami może przechodzić w deszcz ze śniegiem. Na Dolnym Śląsku prognozuje się zanik opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C no Dolnym Śląsku. Powieje z południa, na ogół umiarkowanie, ale na wschodzie - chwilami silniej.

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka w całym kraju i wyniesie od poniżej 80 procent na południowym zachodzie do ponad 90 procent na północy i północnym wschodzie. Odczujemy chłód, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się pochmurnej nocy z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w stolicy będzie pochmurnie, okresami deszczowo. Temperatura osiągnie maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura obniży się do -1 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Trójmieście zapowiada się pochmurnie, momentami popada. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna noc z okresowymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie co najmniej 4 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Również w dzień w stolicy Wielkopolski będzie pochmurnie i okresami deszczowo. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie chmury i okresowe opady deszczu. Temperatura wyniesie minimum 6 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela w największym mieście Dolnego Śląska upłynie pod znakiem chmur. Na termometrach się maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie i okresowe opady deszczu. Termometry wskażą co najmniej 5 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców grodu Kraka czeka niedziela z przejaśnieniami, ale i okresowymi opadami. Temperatura osiągnie maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 981 hPa.

