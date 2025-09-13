Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 14.09. Deszczowa noc, miejscami zagrzmi

Noc, deszcz
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 14.09. Nadchodząca noc przyniesie zróżnicowaną aurę. W niektórych regionach będzie pogodnie, a w innych pochmurnie i deszczowo. Za dnia w większości kraju aura się popsuje, choć w jednym regionie powinno być ładnie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 23 stopni.

Na zachodzie i wschodzie noc zapowiada się pogodnie i bez zjawisk. Jedynie w pasie od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury zachmurzenie będzie duże i całkowite. Przelotnie popada do 5-10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie rozwiną się burze, podczas których spadnie 15-30 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 13-14 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 14.09

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno i deszczowo. Przejściowo popada intensywnie, a we wschodniej połowie kraju lokalnie pojawią się burze. Pogodnej aury przez większość dnia doświadczą tylko mieszkańcy Podlasia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na zachodzie do 23 st. C na wschodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół południowo-wschodni, ale od zachodu skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od około 70 procent na wschodzie do ponad 90 procent w pasie od Pomorza po Małopolskę. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w większości kraju - neutralne okażą się tylko na krańcach wschodnich i północno-wschodnich.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie, ale pojawią się rozpogodzenia. Nie będzie padać. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. O północy ciśnienie osiągnie 1006 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę zachmurzenie nad Warszawą będzie umiarkowane i duże, w drugiej części dnia wzrastające do całkowitego. Przelotnie popada, może także zagrzmieć. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i zacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie duże, ale można liczyć na rozpogodzenia i brak opadów. Temperatura spadnie do 13 st. C. Zawieje słabo z południa. Ciśnienie o północy osiągnie 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie i z opadami deszczu, przejściowo o intensywnym natężeniu. Temperatura nie przekroczy 18 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. W południe ciśnienie wyniesie 1011 hPa i ma wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy co najmniej 13 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę aura w Poznaniu wciąż będzie pochmurna i deszczowa. Temperatura wyniesie maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i zacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu chmury pokryją niebo w dużym stopniu. Spodziewane są przelotne opady, niewykluczona jest burza. Temperatura nie spadnie poniżej 13 st. C. Powieje słabo z różnych kierunków. O północy ciśnienie osiągnie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu pojawią się chmury, które przyniosą opady, przejściowo o intensywnym natężeniu. Termometry wskażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i ma wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Z jednej strony nocą w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie, z drugiej - pojawią się rozpogodzenia i nie popada. Temperatura spadnie do 14 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie 990 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie będzie pochmurna, z opadami deszczu i możliwą burzą. Na termometrach pokaże się maksymalnie 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z różnych kierunków. W południe ciśnienie wyniesie 986 hPa i zacznie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogody
Czytaj także:
Ulewa, burza, deszcz
Gdzie jest burza? Pada coraz silniej
Polska
Akcja ratunkowa słowackich służb górskich
Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka
Świat
upał, Włochy, dzieci, rodzice
Za gorąco, by się uczyć. Nauczyciele chcą dłuższych wakacji
Świat
Na mieliźnie na Lanzarote osiadła łódź. Zaczęła z niej wyciekać ropa
Łódź rozbiła się u wybrzeży kurortu. Obowiązuje stan gotowości
Świat
Deszcz
Nadciągają burze, ulewy i zimne masy powietrza
Prognoza
Aligator, Floryda
Walczyła z aligatorem, żeby nie porwał psa. "Waliłam, waliłam i waliłam"
Świat
Pojawią się burze
Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje
Prognoza
Kierowcy na południowej Florydzie brodzili w wodzie po ulewach
Podtopiło Hollywood, pioruny trafiały w Miami
Świat
Flamingi różowe
Pewna decyzja wpływa na tempo starzenia się flamingów
Świnoujście
Jak Bałtyk poradził sobie z powodzią
Polska
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
Świat
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
Polska
Burza tropikalna Mario wpłynie na pogodę w Meksyku
Mario u wybrzeży. Może wywołać powodzie błyskawiczne
Świat
Helgeland, Norwegia
Tak późno nocy tropikalnej tu jeszcze nie było
Świat
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
Prognoza
Noc, pochmurno
Noc z rozpogodzeniami, ale i deszczem
Prognoza
Asteroida minie Ziemię
Ziemia ma kolejnego towarzysza. Przez 60 lat chował się przed naukowcami
Agnieszka Stradecka
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
Świat
Powodzie w Denpasarze na Bali
18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
Świat
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
Prognoza
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
Świat
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
Świat
Teleskop, niebo nocą
Tej nocy Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
Ciekawostki
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
Polska
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
Polska
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica