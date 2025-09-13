Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Na zachodzie i wschodzie noc zapowiada się pogodnie i bez zjawisk. Jedynie w pasie od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury zachmurzenie będzie duże i całkowite. Przelotnie popada do 5-10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie rozwiną się burze, podczas których spadnie 15-30 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 13-14 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 14.09

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno i deszczowo. Przejściowo popada intensywnie, a we wschodniej połowie kraju lokalnie pojawią się burze. Pogodnej aury przez większość dnia doświadczą tylko mieszkańcy Podlasia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na zachodzie do 23 st. C na wschodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół południowo-wschodni, ale od zachodu skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od około 70 procent na wschodzie do ponad 90 procent w pasie od Pomorza po Małopolskę. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w większości kraju - neutralne okażą się tylko na krańcach wschodnich i północno-wschodnich.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie, ale pojawią się rozpogodzenia. Nie będzie padać. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. O północy ciśnienie osiągnie 1006 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę zachmurzenie nad Warszawą będzie umiarkowane i duże, w drugiej części dnia wzrastające do całkowitego. Przelotnie popada, może także zagrzmieć. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i zacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie duże, ale można liczyć na rozpogodzenia i brak opadów. Temperatura spadnie do 13 st. C. Zawieje słabo z południa. Ciśnienie o północy osiągnie 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie i z opadami deszczu, przejściowo o intensywnym natężeniu. Temperatura nie przekroczy 18 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. W południe ciśnienie wyniesie 1011 hPa i ma wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy co najmniej 13 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę aura w Poznaniu wciąż będzie pochmurna i deszczowa. Temperatura wyniesie maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i zacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu chmury pokryją niebo w dużym stopniu. Spodziewane są przelotne opady, niewykluczona jest burza. Temperatura nie spadnie poniżej 13 st. C. Powieje słabo z różnych kierunków. O północy ciśnienie osiągnie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu pojawią się chmury, które przyniosą opady, przejściowo o intensywnym natężeniu. Termometry wskażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i ma wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Z jednej strony nocą w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie, z drugiej - pojawią się rozpogodzenia i nie popada. Temperatura spadnie do 14 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie 990 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie będzie pochmurna, z opadami deszczu i możliwą burzą. Na termometrach pokaże się maksymalnie 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z różnych kierunków. W południe ciśnienie wyniesie 986 hPa i zacznie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl