Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 25.09. Lokalnie mogą pojawić się przymrozki

|
Przymrozki
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 25.09. Nocą w większości Polski będzie pogodnie, ale jednocześnie chłodno - lokalnie możliwe są nawet przygruntowe przymrozki. Za dnia chmury, miejscami niosące deszcz, zawitają do większej części kraju.

Najbliższa noc zapowiada się pogodnie w niemal całym kraju. Więcej chmur i możliwe śladowe opady do jednego litra na metr kwadratowy prognozowane są jedynie na krańcach południowych. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na południu. Lokalnie możliwe są przygruntowe przymrozki do -3/-1 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie na południu dość silny. Porywy osiągną do 40-60 kilometrów na godzinę, a w górach - do 70 km/h.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 25.09

W czwartek w przeważającej części kraju - w pasie od Szczecina, przez Warszawę, po Lublin - będzie bezchmurnie lub niemal bezchmurnie. Jeżeli w jakimś miejscu pojawią się chmury, to praktycznie nie ograniczą one dostępu słońca. Jedynie na południowym zachodzie i krańcach południowych wystąpi zachmurzenie całkowite do dużego z możliwymi słabymi opadami deszczu do 2 l/mkw. Nie można wykluczyć, że linia większego zachmurzenia i słabych opadów w drugiej części dnia osiągnie rejon Wrocławia i Katowic.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C w pozostałej części kraju. Powieje z północnego wschodu i wschodu: na północnym wschodzie słabo i umiarkowanie, w pozostałej części kraju umiarkowanie i okresami silnie, z porywami do 30-50 km/h, lokalnie na południu do 60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent w pasie od Pomorza Zachodniego do Lubelszczyzny do 80 procent na krańcach południowo-zachodnich. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą neutralne, ale na południu mogą zmieniać się w niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie powoli rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 16 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie dość pogodnie. Spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie i brak zjawisk. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie powoli rośnie, o północy osiągnie 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Jutro w Trójmieście prognozuje się pogodną aurę. Niebo będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Temperatura wyniesie maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zmienny do wschodniego. Ciśnienie będzie powoli wzrastać, w południe wyniesie 1033 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Najbliższa noc w Poznaniu będzie bezchmurna. Na termometrach pokaże się co najmniej 5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie okaże się stabilne, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek przyniesie mieszkańcom Poznania słoneczną pogodę. Na termometrach pokaże się maksymalnie 16 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni do wschodniego, który okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Słupki rtęci wskażą minimum 6 st. C. Będzie wiało umiarkowanie z północnego wschodu i wschodu. Ciśnienie jest stabilne, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek powita mieszkańców Wrocławia pogodną aurą. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie jednak do umiarkowanego, a po południu do dużego, wraz z możliwym słabym deszczem. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje ze wschodu, na ogół umiarkowanie, okresowo dość silnie. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się dość pogodnie. Zachmurzenie będzie przeważnie duże, ale opady nie są prognozowane. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Dzień w Krakowie również będzie dość pogodny. Pojawi się przeważnie duże zachmurzenie, pod koniec dnia nie można wykluczyć śladowego opadu deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowanie, okresowo dość silnie, z kierunku wschodniego. Ciśnienie będzie się powoli zmniejszać, w południe wyniesie 997 hPa.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Wakszyński
