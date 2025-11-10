Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W całym kraju noc będzie pochmurna i mglista, chociaż wystąpią niewielkie przejaśnienia. Miejscami, głównie na południu i wschodzie, może padać słaby deszcz lub mżawka. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu i Ziemi Lubuskiej, przez 5 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Mazowszu, Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na Święto Niepodległości

Wtorek 11 listopada przywita nas pochmurnym niebem i mgłami. Niewielkie, lokalne przejaśnienia pojawią się głównie w południowej Polsce. Na zachodzie spodziewany jest słaby, okresowy deszcz do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, poza tym miejscami może siąpić mżawka. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 9 st. C w regionach centralnych, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na 11 listopada. Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 80 procent na południowym wschodzie do ponad 90 procent w regionach zachodnich. Wszędzie odczujemy chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne będą neutralne we wschodniej Polsce i niekorzystne na zachodzie.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno i mglisto zapowiada się noc w Warszawie, wystąpią także słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry pokażą o północy 1001 hPa, a ciśnienie ma spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie pochmurne niebo. Będzie mglisto, ale wystąpią także niewielkie przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 1003 hPa i ma lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna, mglista noc. Okresami może słabo padać deszcz. Temperatura nie przekroczy 6 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby umiarkowany. Ciśnienie ma spadać, na barometrach o północy zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Sopot, Gdynia

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pochmurna, mglista aura. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry w południe pokażą 1014 hPa, a ciśnienie będzie lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem chmur i mgieł. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. O północy ciśnienie osiągnie 1004 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek niebo nad Poznaniem będzie pochmurne. Okresami popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, a w południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu nocą spodziewane jest zachmurzone niebo i mgły. Na termometrach minimalnie zobaczymy 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Barometry o północy wskażą 1001 hPa, ciśnienie ma spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcom Wrocławia wtorek przyniesie pochmurną aurę. Okresowo może padać słaby deszcz. Termometry wskażą do 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1002 hPa i ma lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy wystąpią chmury i zamglenia, możliwe będą także słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie spadać, o północy zobaczymy na barometrach 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie spodziewany jest pochmurny wtorek z przejaśnieniami. Może słabo popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 991 hPa, a ciśnienie ma lekko rosnąć.