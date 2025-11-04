We wtorek rano miejscami zrobi się mglisto. Na północy i północnym wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze dość duże zachmurzenie, a na Wybrzeżu wystąpią słabe opady. W pozostałych regionach będzie można liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura wyniesie maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Z południowego zachodu i zachodu, w większości kraju wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale na północy podmuchy okresami okażą się dość silne.
Warunki biometeo we wtorek 4.11
Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na południu do ponad 70 procent na Wybrzeżu. Mieszkańcy północy odczują chłód, a reszty kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się neutralne na Wybrzeżu i korzystne w pozostałych rejonach.
Pogoda na dziś - Warszawa
Wtorek w Warszawie przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami pod wieczór. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 st. C Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1011 hPa.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
We wtorek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pochmurnie. Z jednej strony można liczyć na przejaśnienia, z drugiej - możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1020 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Wtorek w Poznaniu okaże się pochmurny z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1012 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
We Wrocławiu zapanuje we wtorek pogodna aura. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1010 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
To będzie pogodny wtorek w Krakowie. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1000 hPa.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock