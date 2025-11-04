Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek 4.11. Więcej słońca, do 14 stopni

|
Jesień, pogodnie, słońce
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - wtorek, 4.11. Dzień przyniesie sporo pogodnego nieba, a miejscami na termometrach zobaczymy do 14 stopni.

We wtorek rano miejscami zrobi się mglisto. Na północy i północnym wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze dość duże zachmurzenie, a na Wybrzeżu wystąpią słabe opady. W pozostałych regionach będzie można liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura wyniesie maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Z południowego zachodu i zachodu, w większości kraju wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale na północy podmuchy okresami okażą się dość silne.

Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek 4.11

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na południu do ponad 70 procent na Wybrzeżu. Mieszkańcy północy odczują chłód, a reszty kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się neutralne na Wybrzeżu i korzystne w pozostałych rejonach.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami pod wieczór. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 st. C Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pochmurnie. Z jednej strony można liczyć na przejaśnienia, z drugiej - możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu okaże się pochmurny z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu zapanuje we wtorek pogodna aura. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

To będzie pogodny wtorek w Krakowie. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Wyż znad Bałkanów poprawi pogodę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyż znad Bałkanów poprawi pogodę

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognoza pogodyprognozapogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Himalaje
Lawina w Himalajach. Wielu zabitych, są ranni i zaginieni
Świat
Nocne opady deszczu, ulewa
Uwaga na ulewy. Są alarmy
Prognoza
Na wybrzeżu Connecticut utknęły dwie duże barki
Niespodziewanie pojawiły się przy brzegu. Nie mogli się ich pozbyć
Świat
Nocą popada deszcz
Nocą popada w części kraju
Prognoza
Satelity nad Europą, Ziemia widziana z kosmosu
"To decyzja, która mogłaby zdefiniować miejsce Polski"
Hubert Kijek
Erupcja wulkanu Merapi w Indonezji
Przebudzenie wulkanu. "Ludzie muszą być świadomi zagrożeń"
Świat
Tajfun na zdjęciu satelitarnym
Szykują się od kilku dni. Ewakuacje, ryzyko wysokich fal
Świat
Wszystkich Świętych w jesiennej scenerii
Wyż znad Bałkanów poprawi pogodę
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi w Afganistanie
"W powietrzu było tyle kurzu, że nic nie widzieliśmy"
Świat
Czernidłak kołpakowaty
Ten grzyb sam się "rozpuszcza"
Polska
Prezydent Walencji Carlos Mazon ustąpił ze stanowiska
Codziennie wzywali go do rezygnacji. "Nie mogę już tak dłużej"
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Zbierała grzyby. W lesie znaleziono jej ciało
Świat
Opady
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską
Prognoza
Deszcz, wiatr, jesień
Dziś parasole przydadzą się prawie wszędzie
Prognoza
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Gwałtowne wzrosty stanów wody. IMGW ostrzega
Prognoza
Noc, deszcz, jesień
To będzie deszczowa noc
Prognoza
Uratowany pies
"Pomyślałem, że muszę, jeśli chcę, żeby pies przeżył". Ruszył na pomoc
TVN24
Ocean Atlantycki - zdjęcie satelitarne z 1.11.2025
Ostatni miesiąc sezonu. Czy przyniesie huragany?
Świat
new delhi indie smog shutterstock_2294585333
Sztuczny deszcz miał ich uratować, wyszedł "kolejny trik"
Świat
Księżyc
Zbliża się najjaśniejsza pełnia w roku. Kiedy ją zobaczymy
Ciekawostki
Hoi An po powodzi
Liczba ofiar wciąż rośnie. "Wszyscy czują się bezradni"
Świat
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
Prognoza
Lawina w Alpach
Kolejne ofiary lawiny w Alpach. Zginęli ojciec i córka
Świat
Lacovia, Jamajka (01.11.2025)
Są tak potężne, że brakuje skali. "Spełnia się scenariusz, o którym mówiono"
Agnieszka Stradecka, Franciszek Wajdzik
Kukułka zwyczajna
Sensacja w Nowym Jorku. "Viralowe szaleństwo"
Ciekawostki
Bielsko-Biała
Prawie 20 stopni w dzień, ponad 10 w nocy. Ciepło we Wszystkich Świętych
Pogoda
Muchówka z rodziny ścierwicowatych
Owady jak detektywi. "Potrafią wyczuć ciało z 30 metrów"
Ciekawostki
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
Nauka
Jesień, deszcz, opady
Duża różnica temperatury między północą a południem
Prognoza
Kenia-000535
Masa ziemi osunęła się na domy. Są kolejne ofiary
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica