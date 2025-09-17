Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste oraz przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy w całym kraju. Jedynie na południowym zachodzie opady ustaną po południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na zachodzie i Kaszubach. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę, nad morzem do 70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 70 do ponad 80 procent. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, które przyniesie przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 17 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Sporo chmur na niebie zobaczą w środę również mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu. Będzie także przelotnie padać. Termometry wskażą do 18 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodnich kierunków. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W środę w Poznaniu czeka nas zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę dominować będzie pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu. Mieszkańcy Wrocławia zobaczą na termometrach do 18 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wiatr 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę na niebie zobaczymy zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, które przyniesie przelotne opady deszczu. Termometry w Krakowie pokażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 992 hPa.

