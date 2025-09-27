Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

W sobotę będzie słonecznie. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju spodziewany jest wzrost zachmurzenia kłębiastego do umiarkowanego i dużego. Termometry wskażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na południowym zachodzie. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny wiatr.

Prognoza na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza na północnym wschodzie kraju wyniesie poniżej 50 procent, a na południowym zachodzie - powyżej 60 procent. Warunki biometeorologiczne będą korzystne w całym kraju.

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie pogodnie, po południu na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie, po południu na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, w południe dojdzie do 1030 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Aura w sobotę w Poznaniu będzie słoneczna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami powieje on silniej. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie słonecznie. Termometry pokażą nie więcej niż 20 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami powieje on silniej. Ciśnienie będzie spadać, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie aura będzie słoneczna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 998 hPa.

Warunki drogowe w sobotę