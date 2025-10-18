Logo TVN24
Pogoda na dziś - sobota, 18.10. Lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem

Jesień, deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Sobota 18.10 upłynie pod znakiem deszczu, miejscami dość obfitego. Niewykluczone są też opady deszczu ze śniegiem.

W sobotę możemy spodziewać się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie. Na krańcach zachodnich kraju padać nie powinno, w pozostałych regionach popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, a na północnym wschodzie i wschodzie deszcz stanie się obfitszy - do 10 l/mkw. Na Podlasiu i Mazurach możliwy jest deszcz ze śniegiem. W Tatrach spadnie dość obfity śnieg do 5-10 centymetrów.

Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i Ziemi Łódzkiej do 10-11 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza okaże się najwyższa w sobotę na północnym wschodzie i przekroczy wartość 90 procent. Na przeważającym obszarze kraju wyniesie w granicach 60-80 procent. Odczujemy chłód i wilgoć, a biomet w większości Polski będzie niekorzystny.

Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zapowiada się pochmurna sobota z okresowymi opadami deszczu w Warszawie. Pod wieczór deszcz będzie stopniowo zanikać, a miejscami pojawią się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie około 8 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, chwilami okaże się dość silny. Ciśnienie będzie się wahać i w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę możemy spodziewać się pochmurnej aury, okresami deszczu, a po południu przejaśnień i zaniku opadów. Temperatura maksymalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie osiągnie 10 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1020 hPa.

W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz
Pogoda na dziś - Poznań

Dzień początkowo okaże się pochmurny i okresami deszczowy, po południu pojawią się przejaśnienia, a opady zanikną. Na termometrach zobaczymy w Poznaniu do 11 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota we Wrocławiu na początek przyniesie pochmurną i momentami deszczową aurę. Z biegiem dnia pojawi się szansa na przejaśnienia, a opady ustąpią. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę możemy spodziewać się w Krakowie pochmurnej aury, okresami z deszczem, a po południu pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 994 hPa.

