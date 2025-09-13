Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

W sobotę w Polsce zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. W większości kraju spodziewane są opady deszczu rzędu 10-25 l/mkw. oraz burze. Spokojnie będzie tylko na wschodzie i krańcach zachodnich. Temperatura wyniesie maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr z południa będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale w burzy nabierze na sile.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na krańcach zachodnich do ponad 80 procent w pasie centralnym. W większości Polski temperatura będzie komfortowa - ciepło poczują tylko mieszkańcy wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Warunki biometeo będą neutralne na wschodzie i zachodzie oraz niekorzystne na pozostałym obszarze.

Pogoda na dziś - Warszawa

Dzisiaj niebo nad Warszawą zakryją chmury kłębiaste. Okresami popada, może też zagrzmieć. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna, od czasu do czasu spadnie deszcz. Na termometrach pokaże się maksymalnie 21 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie okaże się bez większych zmian, w południe osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dziś w Poznaniu utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, okresami popada. Temperatura osiągnie maksymalnie 21 st. C. Zawieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu niebo pokryją chmury. Prognozuje się opady deszczu, możliwe są także burze. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr z południa będzie umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dzisiaj w Krakowie chmury zakryją niebo w umiarkowanym i dużym stopniu, okresami popada. Prognozowana temperatura maksymalna to 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie okaże się bez większych zmian, w południe wyniesie 996 hPa.

