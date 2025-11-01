Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

W sobotę, w dzień Wszystkich Świętych, w znacznej części kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie wzrośnie ono do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Powieje wiatr na ogół południowy i umiarkowany. Po południu momentami będzie on wiał silniej. W porywach na zachodzie i północy kraju wiatr osiągnie prędkość nawet do 50 km/h.

Prognoza na sobotę

Warunki biometeo na dziś

Wilgotność powietrza w znaczącej większości Polski będzie utrzymywać się na podobnym poziomie wynoszącym 60 procent. Więcej wyniesie ona w centralnej, północnej i południowej Polsce. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie korzystne, jedynie w północno-zachodniej i zachodniej części kraju w drugiej części dnia będą one neutralne, ale przechodzące w niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie prognozowana jest pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, po południu okresami dość silny. Ciśnienie będzie wolno spadać, w południe wyniesie ono 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie dość pogodna. Temperatura nie przekroczy 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, dość silny i południowy. Ciśnienie wolno będzie spadać, w południe dojdzie ono do 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobotnia aura w Poznaniu będzie pogodna, pod wieczór pojawi się na niebie więcej chmur. Temperatura maksymalna nie przekroczy 15 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, po południu okresami dość silny. Ciśnienie będzie wolno spadać, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pogodnie, jedynie pod wieczór pojawi się więcej chmur na niebie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany, po południu okresami dość silny. Ciśnienie będzie wolno spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę pogoda w Krakowie dopisze. Chwilami pojawi się więcej chmur kłębiastych na niebie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 17 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, po południu chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie wolno spadać, w południe dojdzie do 991 hPa.