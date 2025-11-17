Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 17.11. Dzień pod znakiem wymagającej pogody

|
Deszcz, jesień, chłodno, opady
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - poniedziałek, 17.11. To będzie chłodny dzień z opadami deszczu i silnym wiatrem. Lokalnie spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg.

Poniedziałek przyniesie na południu i wschodzie pochmurną aurę z umiarkowanymi i intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu, nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W górach i na obszarach podgórskich spodziewany jest deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, a na Wybrzeżu również z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6-7 st. C, do 8-10 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr, skręcający na północno-zachodni, w Bieszczadach w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-28045
Pogoda na poniedziałek 17.11
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

W poniedziałek największą wartość wilgotności odnotujemy na południowym wschodzie - przekroczy 95 procent. Im dalej na północny zachód, tym ilość wilgoci w powietrzu będzie mniejsza, dojdzie do 70 procent. Odczujemy chłód w całym kraju, a warunki biometeorologiczne w przeważającej części Polski okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-28095
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

To będzie pochmurny poniedziałek ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Na termometrach w Warszawie zobaczymy 6-7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek czeka nas pochmurna aura z rozpogodzeniami oraz słabymi, przejściowo umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry w Gdyni, Sopocie i Gdańsku pokażą do 5-6 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury

Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury

Tu opady będą silne. IMGW ostrzega

Tu opady będą silne. IMGW ostrzega

Pogoda na dziś - Poznań

Dzień przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura w Poznaniu wzrośnie do 6-7 st. C. Nadciągnie umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek spodziewamy się pochmurnej aury ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura we Wrocławiu wzrośnie do 5-6 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

Szykuje się duża zmiana pogody
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szykuje się duża zmiana pogody

Pogoda na dziś - Kraków

Zapowiada się pochmurny dzień z ciągłymi, umiarkowanymi opadami deszczu. Temperatura w Krakowie wzrośnie do 7-8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 972 hPa i będzie spadać.

Klatka kluczowa-28037
Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

