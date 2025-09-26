Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek na południowym zachodzie i południu Polski spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Ziemi Lubuskiej i w Sudetach może popadać słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Wyżynie Śląskiej do 17-18 st. C w centrum kraju oraz w Wielkopolsce. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie, południu i w centrum kraju okresami okaże się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do około 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą w większości kraju neutralne, choć na południu mogą zmieniać się w niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 16 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1034 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek we Wrocławiu będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1000 hPa.

Warunki drogowe w piątek Źródło: tvnmeteo.pl