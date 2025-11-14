Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 14.11. W części kraju będzie mokro

|
Deszczowa niedziela
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Po ładnym czwartku, w piątek pogoda się popsuje. Wciąż będzie jednak ciepło - temperatura maksymalna nie powinna spaść poniżej 10 stopni.

W piątek na południu kraju będzie pogodnie, a okresami nawet bezchmurnie. W pasie centralnym zachmurzenie stopniowo wzrośnie z umiarkowanego do dużego. Na północy, w strefie frontowej, chmury szczelnie pokryją niebo i przyniosą deszcz. Na ogół będzie on słaby, rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy, ale lokalnie możliwe są umiarkowane opady do 10 l/mkw. w ciągu 12 godzin. Termometry pokażą od 10-11 st. C na północy, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na południu. Wiatr powieje z południowego zachodu i zachodu, na północy za frontem będzie skręcać na północno-zachodni. Przeważnie okaże się umiarkowany, jednak w rejonie górskim powieje silniej, z porywami dochodzącymi do 50-70 km/h.

Klatka kluczowa-21759
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W piątek wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent w południowej części kraju do ponad 90 procent na krańcach północnych. Warunki biometeo okażą się niekorzystne tylko na północy - w pozostałej części kraju będą korzystne.

Klatka kluczowa-21751
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Dziś w Warszawie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu i południa. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Trójmieście pojawią się chmury. Przyniosą ze sobą ciągłe opady deszczu, które na ogół będą słabe, ale momentami umiarkowane. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr z zachodu i północnego zachodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dziś w Poznaniu zaznaczy się duże zachmurzenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 13 st. C. Wiatr, z kierunków od południowo-zachodniego do zmiennego, będzie słaby. Ciśnienie się zmniejsza, w południe osiągnie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek mieszkańców Wrocławia czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje z południowego zachodu, na ogół słabo. Ciśnienie się zmniejsza, w południe osiągnie 988 hPa.

Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Gołoledź, oblodzenie
Ślizgawica i silny wiatr. W tych regionach może być niebezpiecznie
Prognoza
2025-11-13-1539-TELE5_890173_J038-HUELVA_ALERTA_TEMPORAL-0001
Powalone drzewa, zamknięte szkoły. Claudia sieje spustoszenie
Trzmiele
"Zaskakująca zdolność". Trzmiele odczytały kod
Nauka
Nocą miejscami popada deszcz
Nocą do Polski wkroczy front. W części kraju zacznie padać
Prognoza
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Światła północy i południa ozdobiły niebo
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem
Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni
Prognoza
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem
Nad Wielką Brytanię nadciąga burza Claudia
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść tyle deszczu, ile w miesiąc
Smog w Nowym Delhi
Dym z pól uprawnych zatruwa największe miasto świata
Smog
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
Prognoza
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Australii najstarsze skorupki jaj krokodyli
Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty
Nauka
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Czeka nas zimna noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
W Portugalii budzi się wulkan
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Nawet 18 stopni, a potem przydadzą się zimowe opony
Prognoza
"Dwugłowy" robak (bez drugiego zooida) - wybarwione mięśnie (zielony) i mózg (czerwony)
Tak wyglądają dwugłowe robaki. Odkryli je Polacy
Nauka
Skumulowana suma opadów śniegu w Europie do 28 listopada
Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Hiszpania, burza
Potężne fale w Hiszpanii. Setki interwencji służb
Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
"Nie możemy zjeść pieniędzy"
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
Rekin zaatakował surfera w Australii
"Coś wyłoniło się z wody"
Tajwan. Na wyspie trwają przygotowania do uderzenia tajfunu Fung-wong, 11.11.2025
Kolejne ewakuacje i zamknięte szkoły. Jest apel, by nie wychodzić na plaże
Pompa ciepła jest coraz bardziej popularnym sposobem modernizacji domowych systemów grzewczych
Pompa ciepła w modernizowanym domu
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Gęsta mgła
Mgły w Polsce. W tych miejscach uważajmy
Polska
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"
Polska
Pingwin peruwiański
"Są o krok od całkowitego wyginięcia"
Ciekawostki
Deszcz, pochmurno, jesień
Sporo chmur na niebie, do 12 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Noc, mgła
Gęste mgły. IMGW ostrzega
Prognoza
Chmury, Ziemia, widok z kosmosu
Dziewięć minut SI w kosmosie. "Przełomowy sukces"
Nauka
deszcz parasole shutterstock_2405034483
W wielu miejscach przydadzą się parasole
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica