W piątek na południu kraju będzie pogodnie, a okresami nawet bezchmurnie. W pasie centralnym zachmurzenie stopniowo wzrośnie z umiarkowanego do dużego. Na północy, w strefie frontowej, chmury szczelnie pokryją niebo i przyniosą deszcz. Na ogół będzie on słaby, rzędu 2-5 litrów na metr kwadratowy, ale lokalnie możliwe są umiarkowane opady do 10 l/mkw. w ciągu 12 godzin. Termometry pokażą od 10-11 st. C na północy, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na południu. Wiatr powieje z południowego zachodu i zachodu, na północy za frontem będzie skręcać na północno-zachodni. Przeważnie okaże się umiarkowany, jednak w rejonie górskim powieje silniej, z porywami dochodzącymi do 50-70 km/h.

Warunki biometeo

W piątek wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent w południowej części kraju do ponad 90 procent na krańcach północnych. Warunki biometeo okażą się niekorzystne tylko na północy - w pozostałej części kraju będą korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Dziś w Warszawie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu i południa. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Trójmieście pojawią się chmury. Przyniosą ze sobą ciągłe opady deszczu, które na ogół będą słabe, ale momentami umiarkowane. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr z zachodu i północnego zachodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dziś w Poznaniu zaznaczy się duże zachmurzenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 13 st. C. Wiatr, z kierunków od południowo-zachodniego do zmiennego, będzie słaby. Ciśnienie się zmniejsza, w południe osiągnie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek mieszkańców Wrocławia czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje z południowego zachodu, na ogół słabo. Ciśnienie się zmniejsza, w południe osiągnie 988 hPa.

